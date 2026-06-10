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Ausgleichszahlung

450 Millionen! Banken-Knaller um Hypo

© APA/MICHAEL WALCHER
Die Kärntner Landesregierung hat am Mittwoch überraschend die Übertragung des Kärntner Ausgleichszahlungsfonds (KAF) an den Bund verkündet.
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Dadurch würden rund 450 Mio. Euro bereitliegen, die allesamt für die Reduzierung der Landesschulden verwendet würden, teilte Landeshauptmann Daniel Fellner (SPÖ) vor Journalisten mit.

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Mit dem KAF war 2016, im Rahmen der Hypo-Abwicklung, ein Vehikel geschaffen worden, das eine rechtssichere Abwicklung der Haftungen des Landes Kärnten ermöglicht hatte. Sowohl Fellner als auch sein Stellvertreter Martin Gruber (ÖVP) und Finanzreferentin Gabriele Schaunig (SPÖ) - selbst seit 20 Jahren in die Hypo-Thematik involviert - sprachen von einem "historischen Tag" und einem Schlusspunkt unter das Kapitel der Kärntner Pleitebank.

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