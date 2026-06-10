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Kamera crashte

Mega-Schocker bei Testspiel

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Ungarn gewinnt im Testspiel 3:1 gegen Kasachstan
© NurPhoto via Getty Images
Eine senkrecht auf den Rasen stürzende TV-Kamera hat während des Testspiels zwischen Ungarn und Kasachstan (3:1) am Montagabend für eine Schrecksekunde gesorgt.
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Die Spider-Cam, die an Kabeln befestigt rund 20 Meter über dem Spielfeld hing, begann zunächst zu qualmen, ehe sie direkt neben einem Kameramann auf dem Rasen einschlug.

Auch Ungarns-Topstar Dominik Szoboszlai befand sich zum Zeitpunkt des Aufpralls nicht weit von der Kamera entfernt und riss sofort die Hände in die Höhe. Anschließend musste die Partie kurz unterbrochen werden.

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Kabelbrand als Auslöser

Wie ungarische Medien berichten, soll der Auslöser für den plötzlichen Fall der Kamera ein Kabelbrand gewesen sein. Nachdem die Spieler in der 26. Minute eine kurze Trinkpause eingelegt hatten und die Kamera entfernt worden war, wurde die Partie fortgesetzt. Weder Ungarn noch Kasachstan sind für die am Donnerstag beginnende Mega-Weltmeisterschaft qualifiziert.

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