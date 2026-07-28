Business
TV
E-Paper
Immo
Business

Wertvollstes Unternehmen

5 Billionen Dollar! Apple erreicht neuen Meilenstein

OR
von
Apple investert eine Milliarde ins TV-Geschäft
© Apple
Apple hat als erst zweites Unternehmen die Marke von fünf Billionen Dollar Börsenwert geknackt.
OE24 auf Google bevorzugen

Den Ausschlag gab im US-Handel ein zwischenzeitiges Kursplus von fast zwei Prozent auf das Rekordhoch von 342,89 Dollar pro Aktie. Danach notierte Apple zunächst wieder knapp unter der Fünf-Billionen-Marke - aber immer noch als wertvollstes Unternehmen an der US-Börse vor dem Chipspezialisten Nvidia.

Auch interessant

Ebay zahlt Blogger-Ehepaar 50 Millionen Dollar

Achtung! Dann wird Ihr Samsung Galaxy dauerhaft gesperrt

Bayern-Kapitän Manuel Neuer spricht über sein Karriereende

Nvidia war bisher das einzige Unternehmen, das es auf fünf Billionen Dollar Börsenwert gebracht hatte. In der Spitze war der Vorreiter bei KI-Chips Mitte Mai rund 5,7 Billionen Dollar wert. Doch in den vergangenen Wochen sanken die Kurse von KI-Unternehmen nach wieder aufgeflammten Zweifeln an der Nachhaltigkeit des teuren Booms bei der Infrastruktur für Künstliche Intelligenz. Die Apple-Aktie war dagegen im Aufwärtstrend.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Teuerung treibt mehr Wiener in Sozialmärkte

Rückruf! Salmonellen in beliebten Back-Mandeln

Gewinn bei Mercedes bricht um 26 Prozent ein

Aufrüstung bringt Österreich 75.000 Jobs

Elon Musk startet Bankdienst namens X Money

Jeder 4. Job weg: Lenzing-Aktie stürzt um 17 Prozent ab

PayPal spart, wird sonst gefressen

US-Konzern zahlt 5,5 Milliarden Dollar im Babypuder-Streit

Neue Trump-Air Force One macht Boeing "arm"

Die große Pfand-Bilanz: Alle Details