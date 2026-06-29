50 Jahre Pflegeausbildung Stockerau

Stockerau feiert! Die Schule für Gesundheits- und Krankenpflege blickt auf 50 Jahre exzellenter Ausbildung zurück – und ist heute unverzichtbarer Pfeiler des niederösterreichischen Gesundheitswesens.

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Am 9. August 1976 erging der Bescheid: Die Stadtgemeinde Stockerau darf eine Krankenpflegeschule errichten. Bereits am 11. Oktober 1976 startete der erste Lehrgang – mit 18 Schülerinnen, von denen neun diplomierten. Was bescheiden begann, ist heute eine tragende Institution.

Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister (ÖVP) würdigte das Jubiläum mit klaren Worten: „Seit 50 Jahren werden hier Fachkräfte ausgebildet, die sich mit großem Einsatz und Empathie um Patientinnen und Patienten kümmern." Sie bekräftigte das Versprechen des Landes, junge Menschen für die Pflege zu gewinnen und die Arbeitsbedingungen kontinuierlich zu verbessern.

NÖ Landesgesundheitsagentur-Vorstand Bernhard Kadlec und Vorständin Elisabeth Bräutigam brachten es auf den Punkt: „Gut ausgebildete Pflegekräfte sind das Rückgrat und das Herzstück des Gesundheitswesens." Direktorin Manuela Wiesner ergänzte stolz: „Die Auszubildenden profitieren von einer Ausbildungspalette, die theoretisches und praktisches Wissen optimal verknüpft."

Pflege ist weit mehr als Versorgung – sie ist Bindeglied zwischen Patienten, Ärzten und Angehörigen, Schnittstelle für administrative Abläufe und damit unverzichtbar für ein funktionierendes Gesundheitssystem. Der Gesundheitsplan 2040+ setzt genau hier an: Medizin und Pflege werden künftig konsequent aus einer Hand geplant.

Auf die nächsten 50 Jahre, Stockerau!