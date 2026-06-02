60 Millionen-Transfer! Bayern-Einigung mit Saibari

Der FC Bayern München möchte nach dem gescheiterten Transfer von Anthony Gordon seine erste Verpflichtung abschließen. Dabei soll ihnen ein wichtiger Schritt in den Verhandlungen mit Ismael Saibari gelungen sein.

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Der FC Bayern verhandelt aktuell mit dem niederländischen Klub PSV Eindhoven um die Dienste des marokkanischen Nationalspielers Ismael Saibari. Laut Transfer-Experte Fabrizio Romano soll dem deutschen Rekordmeister ein wichtiger Schritt gelungen sein.

Der FC Bayern hat sich mit der Spielerseite grundsätzlich geeinigt. Der Marokkaner traut sich den Schritt an die Säbener Straße zu. Für die Verhandlungen mit PSV ist die Ausgangsposition vielversprechend.

Erste Gespräche mit PSV

Die Verpflichtung von Saibari soll vor allem nach gescheiterten Bemühungen um Anthony Gordon die Offensive verstärken. Der 25-Jährige ist vielseitig einsetzbar. Er kann mehrere Positionen im Angriff und im offensiven Mittelfeld übernehmen.

Der FC Bayern möchte den Transfer noch vor der WM abschließen. Laut Romano fanden die ersten Gespräche zwischen den beiden Klubs statt. Die Verhandlungen werden nicht einfach. Saibari hat einen langfristigen Vertrag bei PSV. Die Niederländer verlangen offenbar eine Ablösesumme von rund 60 Millionen Euro. Bayern-intern wird die Summe aktuell überprüft.

Saibari würde sportlich zum FC Bayern passen. In der vergangenen Saison gelangen ihm 15 Tore und acht Vorlagen. Seine Dynamik, Technik und Vielseitigkeit sind seine größten Stärken.