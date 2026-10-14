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Alkoholverbot

Ab morgen ist Schluss mit Bier an deutschen Bahnhöfen

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Bier
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Wer nach Deutschland fährt und ein Bier am Bahnhof genießen will, schaut ab morgen leider durch die Finger.
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Ein Feierabendbier am Bahnsteig gehört ab morgen der Vergangenheit an: an allen Bahnhöfen der deutschen Bahn ist Schluss mit Alkohol.

Ab Donnerstag, 15.10., dürfen Bier, Wein oder andere alkoholische Getränke nicht mehr im Bahnhofsbereich gentrunken werden, auch die Gleise sind betroffen. Es gibt keine Ausnahmen bei den rund 5.700 Bahnhöfen der Deutschen Bahn.

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Das Verbot soll die Bahnhöfe sicherer und sauberer machen. Ganz neu ist das Verbot nicht, es gab bereits rund 40 Bahnhöfe wo ein Alkoholverbot galt, unter anderem Köln, München oder Berlin.

Bis zur Anzeige wegen Hausfriedensbruchs

Das hat offenbar überzeugt und ab morgen wird das Alkoholverbot auf alle Bahnhöfe Deutschlands ausgeweitet. Die deutsche Bahn kontrolliert das Verbot selbst via Hausordnung, daher gibt es kein Bußgeld. Stattdessen drohen Verweise oder Aufenthaltsverbote. Im Ernstfall droht aber eine Anzeige wegen Hausfriedensbruchs.

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