Salmonellen-Alarm
ACHTUNG vor diesen beliebten Pinienkernen
Wegen des Verdachts auf gefährliche Salmonellen ruft dm das Produkt "dmBio Pinienkerne, 60g" zurück.
Geld zurück auch ohne Kassenbon
Betroffen ist nicht die gesamte Ware, sondern ausschließlich Packungen mit folgendem Mindesthaltbarkeitsdatum: MHD: 31.05.2027 bis einschließlich 02.07.2027 Das Mindesthaltbarkeitsdatum steht auf der Seite der Verpackung.
Du kanns das Produkt – egal ob originalverpackt oder schon angebrochen – in jedem dm-Markt zurückgeben. Geld gibt es zurück, auch ohne Kassenbon.
Das droht bei einer Infektion
Salmonellen sind gefährlich. Eine Infektion äußert sich meist zuerst durch Bauchschmerzen, Durchfall, Erbrechen und leichtes Fieber. Normalerweise klingen die Beschwerden nach ein paar Tagen von selbst ab.
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Aber Vorsicht: Für Babys, Kleinkinder, Schwangere, ältere Menschen oder Personen mit schwachem Immunsystem kann der Verlauf richtig gefährlich werden. Wer die Pinienkerne gegessen hat und heftige Symptome spürt, sollte sofort zum Arzt gehen.
dm hat eine Gratis-Hotline eingerichtet: Unter 0800 - 365 86 33 (Mo.–Fr. 09:00–16:00 Uhr) oder per Mail an kundenservice@dm.at
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