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Polnischer Energiekonzern plant Österreich-Offensive

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Bisher kennt man den Konzern hierzulande vor allem durch seine Tankstellenmarke Turmöl. Doch jetzt will der polnische Energieriese Orlen auch unter eigenem Namen in Österreich auftreten. Für Autofahrer könnte sich damit einiges ändern.
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Mehr als 260 Tankstellen betreibt Orlen bereits in Österreich – allerdings unter der Marke Turmöl. Das soll sich künftig ändern. Der polnische Konzern plant, seinen eigenen Namen und das Logo mit dem roten Adler stärker auf den heimischen Markt zu bringen.

Orlen will als eigene Marke auftreten

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Bislang kennen österreichische Autofahrer den Konzern vor allem durch die Marke Turmöl. Nun soll Orlen auch hierzulande stärker sichtbar werden. Jürgen Stichenwirth, der das Österreich-Geschäft leitet, kündigte gegenüber der "Presse" an, dass ein Einstieg mit der eigenen Marke behutsam erfolgen soll. Zunächst wolle man vor allem die Bekanntheit steigern – unter anderem durch Sportsponsoring.

Orlen engagiert sich bereits beim Linzer Halbmarathon und ist Namensgeber der Orlen Arena Oberstdorf Allgäu, die auch beim Skispringen eine Rolle spielt.

Was sich für Autofahrer ändern könnte

Orlen soll hierzulande stärker sichtbar werden. © NurPhoto via Getty Images

Auch für Kunden könnten die Pläne interessant werden. Orlen will sein Ladenetzwerk Orlen Charge nach Österreich bringen. Damit könnten zusätzliche öffentliche Ladestationen für Elektroautos entstehen.

Zudem sollen bestehende Tankstellenstandorte weiterentwickelt werden. Im Gespräch sind zusätzliche Angebote wie Shops, Paketboxen und Waschstraßen. Eine konkrete Umstellung aller Turmöl-Tankstellen auf die Marke Orlen ist bisher allerdings nicht angekündigt.

Keine Ankündigung zu Spritpreisen

Ob sich durch den stärkeren Auftritt auch bei den Preisen etwas ändert, ist derzeit offen. Eine Senkung der Spritpreise oder konkrete neue Tankangebote hat Orlen bislang nicht angekündigt. Fest steht nur: Der Konzern will in Österreich künftig stärker als eigenständige Marke wahrgenommen werden.

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