Adventskalender 2026: Die besten Trends jenseits von Schokolade

E-Commerce-Artikel Alle Produkte werden von der Redaktion unabhängig ausgewählt. Im Falle eines Kaufs des Produkts nach Klick auf den Link erhalten wir ggf. eine Provision.

Die sich jährlich wiederholenden Schokoladen-Adventskalender öden Sie an? Für mehr Abwechslung in der Vorweihnachtszeit sorgen Kalender mit Make-up, Spielzeug, Snacks, Werkzeug-Tools – oder wahlweise mit erotischen Beigaben. Wir zeigen Ihnen, welche außergewöhnlichen Varianten die Vorweihnachtszeit versüßen.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Für fast jedes Interesse gibt es inzwischen den passenden Adventskalender. Anna Wolf aus der idealo-Redaktion stellt fünf aktuelle Bestseller vor, die beweisen, wie vielfältig 24 Türchen 2026 sein können – ganz ohne klassische Schokostückchen.

Beauty & Wellness: Verwöhnmomente von Rituals für die Adventszeit

Für eine entspannte Auszeit: Der Rituals Klassischer Adventskalender 2026 im dekorativen Pop-up-Haus enthält eine große Auswahl an Pflege-, Duft- und Wohnartikel, überwiegend in Reisegröße. Alle Beigaben sind ausgewählte Produkte bekannter Duft- und Pflegelinien des Herstellers – darunter sind auch Neuheiten, limitierte Editionen und 2 Produkte in Originalgröße anzutreffen. Mit rund 90 € befindet sich der Kalender deutlich unter dem vom Hersteller angegebenen Produktwert von 164 €. Er eignet sich damit als hochwertiges Geschenk für Wellness-Liebhaber.

Highlights im Überblick:

· 24 Haar- und Körperpflegeartikel und Home-Produkte wie Mini-Kerzen

· zwei Produkte in Originalgröße

· inklusive Neuheiten und limitierte Winter-Editionen

· festliches 3D-Pop-up-Haus zum Aufstellen

Einordnung:

Wenn Sie aufeinander abgestimmte Beauty-, Duft- und Pflegeartikel mögen, bietet Ihnen der Rituals Klassischer Adventskalender 2026-Kalender reichlich Abwechslung in der besinnlichen Vorweihnachtszeit. Er ist ebenfalls optimal als Geschenk für erklärte Rituals-Fans geeignet, da alle 24 Überraschungen verschiedene beliebte Produktwelten der Marke umfassen.

LEGO-Adventskalender für kleine und große Baumeister

Bauspaß statt Nascherei: Bunte LEGO-Adventskalender sind ideal für LEGO-Fans, die gerne fantasievolle Spielwelten gestalten. Hinter den Türchen findet Ihr Nachwuchs kleine Modelle, Zubehör sowie LEGO-Figürchen. Praktisch: Kinder können mit den Beigaben sofort spielen und in Fantasiewelten abtauchen. On top lassen sich vorhandene LEGO-Welten kreativ erweitern. Besonders beliebt sind Adventskalender aus bekannten Themenwelten wie LEGO-Star Wars, LEGO-City, LEGO-Harry Potter und LEGO-Friends.

Bewährte Besteller: LEGO-Star Wars kombiniert galaktische Abenteuer mit weihnachtlichen Bezügen. Zu den Inhalten der Sets gehören bekannte Charaktere, kleine Raumschiffe und Fahrzeuge. LEGO-City hingegen setzt auf weihnachtliche Stadtabenteuer mit Minifiguren, filigranen Bauten und Fahrzeugen. Mit den Sets lassen sich typische Winter- und Weihnachtsszenen altersgerecht aufbauen. Tipp für kleine Tierfreunde und Disney-Fans: LEGO-Friends bietet LEGO-Figuren, niedliche Tiere und reichlich Zubehör für kreative Alltagsszenen. LEGO-Disney bringt populäre Figuren wie Elsa und Anna aus Die Eiskönigin in die Adventszeit. Bei LEGO-Harry Potter werden Fans der magischen Zauberwelt fündig. Die Preisspanne von LEGO-Adventskalendern beträgt etwa 20 bis 100 €.

Highlights im Überblick:

• 24 Mini-Modelle, LEGO-Figuren und passende Zubehörteile

• mit allen LEGO-Sets und Spielwelten kombinierbar

• Beigaben sind sofort einsatzbereit

• breite Palette an LEGO-Sets bekannter Film- und Markenwelten

Einordnung:

Langer kreativer Spielspaß garantiert: Anders als bei einem Schokoladen-Adventskalender kann Ihr Kind mit einem LEGO-Adventskalender die täglich ausgepackten Figuren und Mini-Modelle direkt zum Spielen benutzen und mit seinen bereits vorhandenen LEGO-Spielsets vereinen. Zudem finden Sie dank der thematischen Vielfalt mit Sicherheit ein zu den Interessen Ihres Kindes passendes Set.

Rotbäckchen-Adventskalender: 24 fruchtige Überraschungen für Saftliebhaber

Vitaminreiche Alternative zur Praline: Der Rabenhorst Rotbäckchen Adventskalender 2026 setzt in der kalten Jahreszeit auf 24 Mini-Flaschen mit verschiedenen Fruchtsäften statt auf Schokolade. Jedes kleine Fläschchen enthält 125 ml Inhalt und ist einzeln in einer weihnachtlichen Box verpackt. Für den täglichen geschmackvollen Saftkick erwarten Sie bekannte Sorten wie Das Original, Immunstark und Lernstark. Witziges Detail: Die einzelnen Schächtelchen lassen sich zu einem Wimmelmotiv zusammensetzen. Der Adventskalender kostet um die 40 €.

Highlights im Überblick:

• 24 Mini-Saftflaschen à 125 ml

• beliebte Frucht- und Mehrfruchtsaftsorten

• handliches Format zum Aufstellen und Mitnehmen (mit Tragegriff)

• einzelne Schachteln ergeben zusammen ein Wimmelbild

Einordnung:

Mit dem Rabenhorst Rotbäckchen Adventskalender 2026 kaufen Sie einen ungewöhnlichen Adventskalender, der sich in der Erkältungszeit besonders für Familien mit Kindern eignet. Dank der unterschiedlichen Saftsorten ist Abwechslung und Geschmacksvielfalt garantiert. Das weihnachtliche Wimmelmotiv lädt zudem zum gemeinsamen Entdecken ein.

Der Makita-Adventskalender – Praktische Werkzeug-Tools für echte Kerle

Solides Handwerk statt süßer Schokolade: Der Makita Adventskalender 2026 ersetzt Schokolade sinnvoll durch Werkzeug-Zubehör und Fanartikel des Herstellers. Hinter den 24 Türchen finden Beschenkte unter anderem Torsion-Bits, einen Bit-Halter, Steckschlüsseleinsätze und einen Schlüsselanhänger. Dank der praktischen Zusammenstellung an Hilfsmitteln lassen sich die Beigaben auch nach Weihnachten für Arbeiten in Haus und Werkbank verwenden. Preislich liegt die 2026-Version aktuell bei rund 95 €.

Highlights im Überblick:

• Schraub- und Werkzeugzubehöre inklusive Torsion-Bits

• mit 1/4-Zoll-Ratsche und T-Griff-Handschraubendreher

• inklusive Bithalter und Adapter

• 7 Makita-Fanartikeln als Zusatzbeigaben

Einordnung:

Der Makita Adventskalender 2026 begleitet vor allem praktisch orientierte Heimwerker, Handwerksbegeisterte und Makita-Fans zweckmäßig durch die Vorweihnachtszeit. Die Mischung aus nützlichen Tools kommt dann gut an, wenn nachhaltige Beigaben für mehr Freude als Süßigkeiten sorgen.

Amorelie-Adventskalender für Paare: 24 Türchen für prickelnde Momente

Für sinnliche Zweisamkeit im Advent: Der Amorelie Adventskalender – Das Original 2026 ist ideal für Pärchen, die in der Weihnachtszeit gemeinsam Neues entdecken möchten. Hinter den 24 Türchen verbergen sich vielfältige Toys wie Vibratoren, Accessoires wie Masken, Handschellen und Pflegeprodukte wie Massageöle. Laut Hersteller beläuft sich der Warenwert der enthaltenen Produkte auf über 650 € – Der Adventskalender selbst ist dagegen bereits für rund 130 € erhältlich.

Highlights im Überblick:

• 24 verschiedene Erotikartikel für Personen ab 18 Jahren

• enthält verschiedene Gele, Öle und Liebesspielzeug

• digitale Anwendungsideen und Guides per QR-Code

• hoher Warenwert: über 650 €

Einordnung:

Der Amorelie Adventskalender Das Original 2026 ist ein klassischer Erotik-Adventskalender, der zum Experimentieren einlädt. Er eignet sich dank seiner Vielseitigkeit vor allem für Paare, die offen für neue Impulse und gemeinsame sinnliche Momente sind. Der Produktmix ermöglicht auch unerfahrenen Anwendern einen guten Einstieg in die Welt der Erotikprodukte.

Fazit der Redaktion

Ob nun pflegende Beauty-Essentials, kindgerechte Spielzeug-Sets, fruchtige Trinkfläschchen, praktische Werkzeug-Tools oder sinnliche Erotikartikel – alle fünf Varianten zeigen, wie vielfältig die Inhalte von Adventskalendern auch im Jahr 2026 gestaltet sind. Zielgerichtet und nach persönlichen Interessen und Neigungen ausgesucht, sorgen die jeweiligen 24 Türchen für reichlich individuelle Vorfreude bis zum großen Weihnachtsfest.

*Preise können Schwankungen unterliegen. Sollten die hier angegebenen Preise oder die unverbindlichen Preisempfehlungen (UVP) nicht mehr aktuell sein, wurden diese seit der Veröffentlichung des Artikels vom Händler angepasst. Ebenso kann sich die Verfügbarkeit der Produkte ändern. In dem Beitrag sind Affiliate-Links gesetzt. Beim Kauf eines Produktes über diese Links erhalten wir vom Händler eine Provision. Zusätzliche Mehrkosten für die Käufer entstehen dabei nicht.