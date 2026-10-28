Alko-Lenker (34) auf A1 erwischt

Die Polizei hat am Dienstagnachmittag einen 34-jährigen Autofahrer aus dem Verkehr gezogen, der das Gesetz wohl nur als grobe Empfehlung verstand.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Gegen 15:40 Uhr winkten Fahnder der Fremden- und Grenzpolizei den kroatischen Lenker im Gemeindegebiet von Pyhra von der Straße.

Was dann folgte, war ein Volltreffer für die Beamten. Die dreiste Suff-Fahrt flog sofort auf.

"Pickerl" schon lange abgelaufen

Aber es kam noch schlimmer. Der 34-Jährige hatte absolut keine gültige Lenkberechtigung. Der Alkotest vor Ort verlief positiv. Als Draufgabe war auch noch das "Pickerl" am Auto seit geraumer Zeit abgelaufen.

Der Mann ist die Schlüssel und die Lenkberechtigung los. Außerdem muss er mit einer Anzeige bei der zuständigen Bezirksverwaltungsbehörde rechnen.