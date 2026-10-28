Kein Führerschein
Alko-Lenker (34) auf A1 erwischt
Gegen 15:40 Uhr winkten Fahnder der Fremden- und Grenzpolizei den kroatischen Lenker im Gemeindegebiet von Pyhra von der Straße.
Was dann folgte, war ein Volltreffer für die Beamten. Die dreiste Suff-Fahrt flog sofort auf.
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"Pickerl" schon lange abgelaufen
Aber es kam noch schlimmer. Der 34-Jährige hatte absolut keine gültige Lenkberechtigung. Der Alkotest vor Ort verlief positiv. Als Draufgabe war auch noch das "Pickerl" am Auto seit geraumer Zeit abgelaufen.
Der Mann ist die Schlüssel und die Lenkberechtigung los. Außerdem muss er mit einer Anzeige bei der zuständigen Bezirksverwaltungsbehörde rechnen.
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