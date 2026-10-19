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ÖVP-Forderung

Alkoholverbot soll in allen Linzer Parks kommen

Hajart
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Die Linzer Parks sollen eine offizielle Hausordnung bekommen.
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Fünf Monate nach dem Linzer Sicherheitsgipfel wurden vergangene Woche von den einberufenen Arbeitsgruppen die ersten Schritte präsentiert. Vizebg. Martin Hajart (ÖVP) ist die laut ihm "einzig konkrete Ankündigung" eines Alkoholverbots rund um den Hauptbahnhof zu wenig, er hat deswegen am Montag bei einem Lokalaugenschein vor Ort seine Forderungen erneuert und konkretisiert. Der zweifache Familienvater sieht nicht ein, dass sich Familien in manchen Parks verdrängt fühlen und fordert ein Alkoholverbot in Linzer Parks, eine Ermächtigung des Ordnungsdiensts für Kontrollen, den weiteren Ausbau für bessere Beleuchtung, ein Drogenmonitoring und die Rückkehr der "Viertelkehrer". Als Pilotprojekt soll der GWG-Park umzäunt und in der Nacht gesperrt werden. Laut Hajart soll dort vor kurzem ein Mann seine Frau fast erwürgt haben.

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Hajart will im Gemeinderat auch eine Hausordnung für die Parknutzung beantragen. Da die vorgeschlagenen Verbote nur eine Verlagerung des Problems mit sich bringen, sollen soziale Begleitmaßnahmen erfolgen. Auch offene Drogenkonsumräume sind für ihn vorstellbar.

Die KPÖ pocht weiterhin auf eine Bahnhofsmission, die rund um die Uhr niederschwellige Unterstützung bietet.

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