"European City of Christmas" wächst mit vielen Neuheiten

Der Welser Lichterpfad wird um neue Figuren ergänzt.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

"Wir sind die „European City of Christmas" – eine größere Auszeichnung gibt es nicht für einen Weihnachtsmarkt! Wir vereinen Weihnachten wie es früher war mit historischem Ambiente, bester Kulinarik, großartigen Einkaufsmöglichkeiten, einem fantastischen Lichterpfad und natürlich mit dem Christkind, dass im extra renovierten Ledererturm während der Weihnachtswelt sein Zuhause hat", sagt der Welser Bürgermeister Andreas Rabl (FPÖ).



Anlässlich der Auszeichnung zur "European City of Christmas" wurde die Welser Weihnachtswelt, die am 13. November ihre Tore öffnet, behutsam weiterentwickelt und um einige besondere Neuerungen ergänzt: Die Bergweihnacht am Stadtplatz wird vergrößert und dehnt sich bis zum Rathausbrunnen aus. Eine neue glitzernde Eislauffläche entsteht vor dem größten beleuchteten Christkind am Stadtplatz, ein neuer Kunsthandwerksmarkt mit 20 zusätzlichen Hütten am Minoritenplatz wird aufgebaut und der Welser Lichterpfad und die Stadteilbeleuchtung werden ausgebaut. Zusätzlich werden Infrastrukturmaßnahmen wie die Erneuerung von Sanitäranlagen, der Ausbau der Sicherheitsmaßnahmen, die Erweiterung von Parkplätzen bis zu einem Beschilderungskonzept vorgenommen.

500.000 Euro investiert

"In Summe wird über eine halbe Million Euro allein in der Christkind GmbH für die Infrastruktur, sowie in deren Bewirtschaftung gesteckt. Das bewährte Konzept eines familiären Marktes mit regionalem Charme und traditionellen Werten bleibt bestehen", sagt

Neue Christkindl-Lounge: 180 Programmpunkte

Die neue Christkindlounge am Stadtplatz wird zur Bühne für die festliche Vielfalt der Welser Weihnachtswelt. Mehr als 180 Attraktionen stehen in der gesamten Welser Weihnachtswelt am Programm. Märchenerzähler, Klanggeschichten, Chorgesänge, Bläsergruppen sowie Auftritte von Volksschulen und Kindergärten sorgen für besinnliche und stimmungsvolle Momente für die ganze Familie. Ein besonderer Höhepunkt erwartet die Besucher bereits bei der Eröffnung: Dann wird der neue Welser Weihnachtssong "Weihnachtswelt" erstmals live auf der Bühne präsentiert.