BestOff-Ausstellung der Kunstuni-Studenten

Die Jahresausstellung BestOff 2026 der Kunstuniversität Linz zeigt von 21. Oktober bis 10. November eine Auswahl von Studienarbeiten.

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Im Wintersemester setzt die Kunstuniversität Linz das große Potential ihrer Studierenden und Absolventen aus 60 Nationen und damit der nächsten Künstler-Generation erneut im Rahmen einer kuratierten Schau in Szene. Dieses Jahr werden 44 künstlerische Positionen in den Räumlichkeiten von Hauptplatz 6, splace und der Paramentenwerkstatt an der Seilerstätte 1 zu sehen sein.

Im ehemaligen Stadtkeller

Dabei hat sich das Team der BestOff auf kuratorischer wie auf gestalterischer Ebene mit der Geschichte des Gebäudes Hauptplatz 6 beschäftigt, insbesondere mit dem ehemaligen Lokal Stadtkeller, dessen Spuren noch immer im Untergeschoß des Gebäudes zu finden sind.

Die BestOff des Jahres 2026 eröffnet am 21. Oktober ab 16 Uhr mit einer Reihe von Performances, die Essen, Feuer und Liebe kombinieren.