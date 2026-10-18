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Drei Verletzte

Alkolenker (20) crasht in Gegenverkehr

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Sanitäter im Deutschen Roten Kreuz Intensivtransportwagen mit medizinischer Ausrüstung und Trage.
© IMAGO/Political-Moments
Schrecklicher Frontal-Zusammenstoß am Sonntagvormittag auf der Schoberpass Straße (B113) bei Selzthal (Bezirk Liezen).
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Ein 20-jähriger Autofahrer verlor die Kontrolle über seinen Wagen, geriet auf die Gegenfahrbahn und krachte ungebremst in das Auto einer 62-jährigen Frau.

"Ich bin zu schnell gefahren"

Die traurige Bilanz des Vorfalls: Drei Verletzte, darunter eine eingeklemmte Frau, und ein Führerschein weniger. Denn: Der Lenker, sein gleichaltriger Beifahrer sowie die zweite Lenkerin, eine 62-Jährige, wurden verletzt.

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Das Rote Kreuz brachte den Alko-Sünder, seinen gleichaltrigen Beifahrer (20) und die schwer geprüfte Frau ins Landeskrankenhaus Rottenmann. Die B113 musste wegen der Trümmerteile für die Aufräumarbeiten komplett gesperrt werden.

Der 20-jährige gab selbst bei den Beamten an, dass er zu schnell gefahren war..

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