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Alles neu in Englands Milliarden-Liga

SR
von
Woltemade (Newcastle) und Wirtz (Liverpool) duellieren sich am 1. Spieltag
© Getty Images
Die teuerste Fußball-Liga der Welt ist wieder zurück und zum ersten Spieltag liefert die Premier League gleich einen Kracher.
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Vom ewigen Jäger zum endlich Gejagten heißt es für Arsenal. Mikel Artetas Truppe eröffnet die Saison 2026/27 in der Premier League gegen Aufsteiger Coventry City mit Coach Frank Lampard. Während die Gunners mit Arteta auf Kontinuität setzen, hoffen einige der Konkurrenten auf neue Impulse auf der Trainerposition.

Am markantesten ist das bei Manchester City, wo nach zehn Jahren die Ära von Pep Guardiola endete. Sein ehemaliger Co-Trainer Enzo Maresca tritt das schwere Erbe an, gegen Bournemouth braucht es morgen (15 Uhr) eine starke Antwort auf die 0:3-Pleite im Community Shield – zwar mit Erling Haaland und 135-Mio-Neuling Elliot Anderson, aber dafür ohne Rodri.

Schwerer Auftakt für Liverpool

Apropos Bournemouth, deren Coach Andoni Iraola wanderte zum Liverpool FC ab. Ohne Superstar Mohamed Salah soll der Spanier die Reds zurück nach oben führen, der morgige Auftakt in Newcastle (17.30 Uhr) hat es aber in sich, zumal der Salah-Nachfolger Bradley Barcola (PSG) noch nicht eingetütet wurde.

Einer der neun neuen Coaches ist auch Oliver Glasner, der mit Nottingham Forest angreift. Als gerüchteweise zweithöchst dotierter Coach hinter Arteta soll Glasner Forest in der Liga etablieren. Der Oberösterreicher macht den Anfang, gemeinsam mit ÖFB-Teamspieler Xaver Schlager, im heutigen Heimspiel gegen Leeds (16 Uhr).

Michael Carrick erarbeitete sich letzte Saison als Interimscoach seine erste volle Spielzeit bei Manchester United, mit dem wohl schwächsten der drei Aufsteiger Hull City könnte der Einstieg heute (13.30 Uhr) wohl kaum einfacher sein.

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Für das mit Geld um sich werfende Tottenham unter Roberto De Zerbi und mit Kevin Danso wartet heute (18.30 Uhr) im Gastspiel bei Brentford (mit Jannik Schuster) eine harte Probe. Der Spieltag abgeschlossen wird mit dem London-Derby Fulham gegen Chelsea (Mo., 21 Uhr), wo Xabi Alonso beweisen muss, dass seine Zeit bei Real Madrid nur ein Ausrutscher war.

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