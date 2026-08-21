Mit Legende: Die Trainer-Kandidaten beim GAK

Ferdinand Feldhofer wurde nach dem 0:8 entlassen, die Suche nach seinem Nachfolger beim GAK läuft.

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Beim ersten Spiel nach der Ära Feldhofer sitzt definitiv einer auf der Trainerbank: Joachim Standfest.

Bei der Partie am Freitag bei der SV Ried (19.30 Uhr/live Sky) will der Ex-Co-Trainer Argumente für seine eigene Bestellung sammeln.

Doch er hat das Amt noch nicht fix, die Grazer haben eine Kandidatenliste erarbeitet. Wie der "Kurier" berichtet, ist Manfred Schmid, erst seit Sommer nicht mehr bei Hartberg, ein Kandidat.

Wird es eine GAK-Legende?

Ebenfalls Gerüchte gibt es zu Gerald Scheiblehner, der nach nur 34 Spielen bei den Grasshoppers Zürich entlassen wurde.

Weiters kursieren Philipp Semlic von der WSG Tirol und auch Ronald Brunmayr, der den Weg von Oliver Glasner als Co-Trainer nicht mehr mitging und nun als Chefcoach anheuern möchte.

Mit 111 Spielen wäre er sogar eine GAK-Legende, Kontakt herrscht bisher aber wohl noch keiner.