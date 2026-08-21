Toni Kroos' merkwürdiger Ballon-d'Or-Favorit

Bis zur nächsten Vergabe des Ballon d'Or dauert es noch ein wenig, am 26. Oktober ist die Vergabe. Schon jetzt kam Toni Kroos mit einem Außenseiter-Kandidaten um die Ecke.

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Allgemein als Favoriten gelten der beste Spieler der WM Rodri, Kylian Mbappé, Michael Olise, Harry Kane oder auch Titelverteidiger Ousmane Dembélé.

Nur wenige dürften den Mann am Zettel haben, den Kroos als seine "klare Nummer eins" sieht, wie er es auf Instagram nannte. "Wenn du mich fragst, Kvara wird’s wahrscheinlich nicht, aber für mich die recht klare eins!", so der Ex-Real-Star.

WM spielt für Kroos untergeordnete Rolle

Gemeint ist damit Kvicha Kvaratskhelia, der mit Paris St. Germain in der abgelaufenen Saison das Double aus Ligue 1 und Champions League holte. Mit zehn Toren und sieben Vorlagen, davon zwei Drittel in der KO-Runde(!), war er der entscheidende Mann am Weg zur Königsklassen-Titelverteidigung.

Der Deutsche gewichtet Klub-Fußball sichtlich mehr als die WM, immerhin hätten Lionel Messi, Jude Bellingham oder Mbappé eine "überschaubare Saison" gespielt oder seien in einer "unbedeutenden Liga" im Einsatz.

Da eine Weltmeisterschaft traditionell aber eine sehr hohe Gewichtung bei der Entscheidung hat, dürfte der Georgier kaum eine Chance haben. Während dem Chaos bei der WM waren der 25-Jährige und seine Nation nämlich auf Urlaub.