oe24
TV
E-Paper
Immo
Sport

War nicht bei WM

Toni Kroos' merkwürdiger Ballon-d'Or-Favorit

SR
von
Ein Mann im schwarzen Anzug steht vor einer grünen, blättrigen Wand und blickt zur Seite.
© Getty Images for Laureus
Bis zur nächsten Vergabe des Ballon d'Or dauert es noch ein wenig, am 26. Oktober ist die Vergabe. Schon jetzt kam Toni Kroos mit einem Außenseiter-Kandidaten um die Ecke.
OE24 auf Google bevorzugen

Allgemein als Favoriten gelten der beste Spieler der WM Rodri, Kylian Mbappé, Michael Olise, Harry Kane oder auch Titelverteidiger Ousmane Dembélé.

Nur wenige dürften den Mann am Zettel haben, den Kroos als seine "klare Nummer eins" sieht, wie er es auf Instagram nannte. "Wenn du mich fragst, Kvara wird’s wahrscheinlich nicht, aber für mich die recht klare eins!", so der Ex-Real-Star.

WM spielt für Kroos untergeordnete Rolle

Gemeint ist damit Kvicha Kvaratskhelia, der mit Paris St. Germain in der abgelaufenen Saison das Double aus Ligue 1 und Champions League holte. Mit zehn Toren und sieben Vorlagen, davon zwei Drittel in der KO-Runde(!), war er der entscheidende Mann am Weg zur Königsklassen-Titelverteidigung.

Der Deutsche gewichtet Klub-Fußball sichtlich mehr als die WM, immerhin hätten Lionel Messi, Jude Bellingham oder Mbappé eine "überschaubare Saison" gespielt oder seien in einer "unbedeutenden Liga" im Einsatz.

Auch interessant

Weniger Grenzkontrollen, dafür Checks im Hinterland

Trump-Zölle: Jetzt gibt es Cashback von 1 Millliarde Euro

Dürre-Alarm trifft jetzt auch Weinbauern

Da eine Weltmeisterschaft traditionell aber eine sehr hohe Gewichtung bei der Entscheidung hat, dürfte der Georgier kaum eine Chance haben. Während dem Chaos bei der WM waren der 25-Jährige und seine Nation nämlich auf Urlaub.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Mit Legende: Die Trainer-Kandidaten beim GAK

Reichster Franzose will Belgier werden

15 schwache Minuten kosten Rapid den Sieg

FAC und Amstetten sichern Klassenerhalt

Studie: So krank  sind die  Österreicher

Rapid holt Bayern-Talent (16)

Neues Wut-Posting von Waxing-Lady

TV-Moderatorin verliert Auge bei Feuerwerk

So lange wusste Bayern bei Musiala Bescheid

Toni Kroos' merkwürdiger Ballon-d'Or-Favorit