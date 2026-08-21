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ÖFB-Kapitän (34)

Angebot angelehnt: Italiener melden neuen Alaba-Hammer

SR
von
Ein Fußballspieler von Real Madrid steht nachdenklich auf dem Spielfeld.
© Getty Images
Der ÖFB-Kapitän soll eine Angebot des AC Milan abgelehnt haben.
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Nach seinem Aus bei Real Madrid steht David Alaba weiterhin ohne neuen Verein da. Spekulationen über die Zukunft des ÖFB-Kapitäns gab es bereits viele, konkrete Gerüchte gibt es derzeit aber nur aus Italien.

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Transfer-Poker

Wie "MilanNews24", soll der AC Milan dem Österreicher ein konkretes Angebot (Vertrag über ein Jahr mit drei Millionen Euro) vorgelegt haben. Das gleiche Medium berichtet nun, dass Alaba dieses Angebot abgelehnt habe.

Ein österreichischer Fußballspieler im Trainingsshirt auf dem Spielfeld.
© GEPA pictures/ Armin Rauthner

Der Österreicher fordert demnach vor allem eine längere Laufzeit (2 Jahre) und ein Gehalt von 4,5 Millionen Euro pro Saison inklusive Bonuszahlungen. Andere italienische Medien bestätigten dies bisher aber nicht.

Damit ist die Zukunft des 34-Jährigen weiterhin völlig offen. Da die meisten Top-Ligen bereits jetzt in die neue Saison starten, läuft dem Österreicher langsam auch die Zeit davon. Womöglich muss der 117-fache Nationalspieler aber auch kleinere Semmeln backen, Al-Sadd aus Katar wurde hier bereits genannt. Da Alaba derzeit vereinslos ist, kann sich einem Verein auch nach Ende des Transferfensters anschließen.

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