Rapid holt Bayern-Talent (16)

SK-Rapid-Geschäftsführer Steffen Hofmann spricht von einem "großen Talent".

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Der 16-jährige deutsche Mittelfeldspieler Leonhard Richert wechselt von der Nachwuchsabteilung des FC Bayern München zur U18 von SK Rapid und unterschreibt einen Vertrag bis Sommer 2029.

Teil der U17-Nationalmannschaft

Richert begann seine Karriere in Braunschweig, wechselte 2022 zum FC Bayern und absolvierte bereits Länderspiele für die deutschen U15- und U16-Nationalteams. Zuletzt nahm er an einem Lehrgang der deutschen U17-Auswahl teil.

Richert: "Schritt bewusst gewählt"

SK-Rapid-Geschäftsführer Steffen Hofmann spricht von einem "großen Talent" und freut sich auf dessen Entwicklung in der grün-weißen Akademie. Richert selbst bezeichnet den Wechsel als bewusst gewählten Karriereschritt und kündigt an, alles für den gemeinsamen Erfolg zu geben. Leonhard Richert selbst sagt zu seinem Transfer: "Ich bin sehr glücklich hier zu sein und ein neues Kapitel in meiner Karriere aufzuschlagen. Diesen Schritt habe ich ganz bewusst gewählt. Wir wollen gemeinsam den maximalen Erfolg erreichen und dafür werde ich alles geben."