Supercup: Der Klassiker läutet deutsche Saison ein

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Als Ouvertüre zum Saisonstart treffen im deutschen Supercup die Schwergewichte Borussia Dortmund und Bayern München aufeinander.

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Für beide Teams geht es am Samstag (20.30 Uhr/live Sat.1 & Sky) in Dortmund um eine Standortbestimmung und darum, im Prestigeduell ein erstes Statement zu setzen. "Wir sind am Anfang der Saison, keiner weiß so richtig, wo er steht. Deswegen wird das Spiel irgendwo auch ein Fingerzeig sein", sagte BVB-Coach Niko Kovac vor der ersten Titelvergabe.

Der Dortmunder Kader hat über den Sommer ein neues Gesicht bekommen. Unter anderem Julian Brandt, Karim Adeyemi und Niklas Süle haben den Verein verlassen. Mit dem Niederländer Joey Veerman und dem Griechen Giannis Konstantelias, die zusammen für rund 54 Millionen Euro verpflichtet wurden, wird der Kampf um einen Platz im Mittelfeld angeheizt.

ÖFB-Stars beim BVB mit dabei?

Dort sind auch die ÖFB-Teamspieler Marcel Sabitzer und Carney Chukwuemeka beheimatet`, beide wurden zuletzt mit einem Abgang in Verbindung gebracht. Letzterer ist für den Supercup wegen muskulärer Probleme allerdings fraglich. Chukwuemeka nahm am Donnerstag erstmals wieder am Mannschaftstraining teil. "Vielleicht ist er eine Alternative für das Wochenende", meinte Kovac.

Gegen den deutschen Rekordmeister und amtierenden Doublesieger sind die Borussen hochmotiviert. "Wir möchten das Spiel gewinnen, wir spielen zu Hause. Der erste Titel ist zu vergeben und am liebsten lassen wir ihn hier", erklärte Kovac, der auf viele Erkenntnisse hofft. "Ich glaube schon, dass wir gut dastehen, aber es ist alles noch vage. Wo die Reise hingeht, sieht man nach den ersten fünf, sechs Spielen."

Konrad Laimer wohl fit genug

Die Bayern müssen am Samstag auf Jamal Musiala nach dessen jüngsten Zusammenbrüchen in Testspielen verzichten. Dem Belgier fehlen auch die verletzten Serge Gnabry und Lennart Karl. Den am Fuß angeschlagenen ÖFB-Teamspieler Konrad Laimer erwähnte Kompany nicht, der Salzburger könnte daher im Kader stehen.

Es ist die zehnte Supercup-Paarung zwischen Dortmund und den Bayern. Die Münchner führen im direkten Vergleich in diesem Wettbewerb mit fünf Siegen gegenüber vier BVB-Erfolgen. Während die Dortmunder die Statistik nun ausgleichen wollen, legte auch Kompany seinen Standpunkt klar. "Ich mache keinen Unterschied in der Wichtigkeit der Titel. Am Ende willst du alle gewinnen. Es ist morgen ein Finale", sagte der 40-jährige FCB-Coach.