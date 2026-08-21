BIs zu 200 Mio. Euro? Spurs jagen City-Bankspieler

Über 260 Millionen Euro investierte Tottenham bereits für neue Spieler, nun könnten um über 150 Mio. Euro zwei weitere von Manchester City folgen.

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Über 100 Millionen Euro für Sandro Tonali, knapp darunter für Mateus Fernandes, schlappe 60 Mio. Euro für Jan Paul van Hecke ... und jetzt erneut 100 Mio. für Savinho?

Tottenham ist bereit, den Geldkoffer bis auf den letzten Cent zu entleeren, vor dem Ende des Transferfensters am 1. September sollen noch zwei Offensivspieler dazukommen.

Geld wird weiter fröhlich ausgegeben

Der 22-jährige Flügelspieler steht kurz vor dem Sprung von Manchester Citys Bank nach London, "The Athletic" berichtet von 75 Mio. Pfund plus 10 Mio. in Boni – also insgesamt 100 Millionen Euro.

Eine enorme Summe für den Brasilianer, der 2024 für 25 Mio. Euro zu den Skyblues kam und zumindest in der abgelaufenen Spielzeit praktisch keine Rolle spielte.

Muss Frankfurt auf Geld verzichten

Eine Vermutung, wieso die Ablösesumme so hoch ausfiel, ist mit einem anderen Spieler verbunden. Denn die Spurs wollen auch Omar Marmoush aus Manchester weglotsen. Der 27-Jährige wechselte erst im Vorjahr für 75 Mio. Euro von Frankfurt zu City, müsste also noch teurer ausfallen.

Möglicherweise bezahlte das Team von Roberto De Zerbi bei Savinho etwas mehr und dafür beim Ägypter etwas weniger, denn die Eintracht soll eine Weiterverkaufsbeteiligung besitzen. Somit würde ManCity mehr Geld selbst einstreichen – bestätigt ist das allerdings nicht.

Cody Gakpo von Liverpool gilt als mögliche Alternative.