TV
E-Paper
Welt

Reise abgesagt

Auch Vance verzichtet auf Verhandlungen in der Schweiz

OR
von
© APA/AFP/KEN CEDENO
US-Vizepräsident JD Vance wird vorerst nicht für Verhandlungen mit dem Iran in die Schweiz reisen.
OE24 auf Google bevorzugen

Stand jetzt werde er in der Nacht auf Freitag (Ortszeit) nicht wie ursprünglich vorgesehen in die Schweiz fliegen, sagte ein Regierungsbeamter der Deutschen Presse-Agentur am späten Donnerstagabend (Ortszeit). "Die Logistik für diese Verhandlungen war noch nie einfach oder vorhersehbar." Ob oder wann die Reise stattfinden soll, blieb zunächst unklar.

Auch interessant

Straka startet Aufholjagd bei US-Open

Kane, Tuchel & Co. machen nach Sieg Ausflug zu den Royals

Highlights: Kanada vs. Katar

Eigentlich war vorgesehen, dass sich Delegationen aus dem Iran und den USA bereits heute nahe Luzern treffen, um über ein dauerhaftes Ende des Krieges zu verhandeln. Vance sagte später, die Verhandlungen würden stattfinden, ließ aber den Zeitpunkt offen. "Unser Plan ist es, in die Schweiz zu fahren. Ich weiß nicht genau wann." Er gehe davon aus, dass die technischen Verhandlungen irgendwann an diesem Wochenende starten könnten.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Tödliches Ebola-Virus außer Kontrolle

Trumps Millionen-Renovierung ist gescheitert

Kurz vor Trauung: Frau stirbt bei Junggesellenabschied

Starb Botticellis Venus an einem Tumor?

NATO rüstet Ukraine mit Putins Geld auf

DIESE Suppe aus Paraguay ist das beste Gericht der Welt

Jahrelang übersehen? Neue Details zur Titan schockieren

Fremder Mann wirft Kind (3) in ein Krokodil-Gehege

"Dummköpfe" - Trump wütet nach Iran-Deal

Bus-Drama in Italien: Fahrgast bis Lenker Stück von Ohr ab