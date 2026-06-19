Kane, Tuchel & Co. machen nach Sieg Ausflug zu den Royals

Einen Tag nach dem furiosen 4:2-Sieg gegen Kroatien haben Englands Team-Stars die Royals aus Kansas City besucht.

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Was macht ein Engländer nach einem torreichen Sieg bei der WM? Er besucht die Royals. In dem Fall ist allerdings nicht König Charles oder Prinz William oder gar der in den USA lebende Harry gemeint. Die "Three Lions" nutzten den Tag nach dem Triumph zu einem Ausflug in eine andere Sportart.

Harry Kane, Thomas Tuchel und einige Spieler waren beim MLB-Spiel der Kansas City Royals gegen die St. Louis Cardinals zu Gast und durften sogar vor dem Spiel am Rasen den ersten Pitch vollziehen.

© The FA via Getty Images

Willkommene Abwechslung

Danach ging es aber zurück auf die Tribüne, wo man den Sieg der Hausherren genoss. Der Ausflug war eine willkommene Abwechslung nach dem Wirbel der letzten Tage.

Doch während Erling Haaland vor einer Woche noch entspannt beim Stanley-Cup-Finale feiern konnte, ist die Fußball-Euphorie nun auch in den USA angekommen. Die Superstars aus England mussten bei ihrem Besuch jede Menge Autogramme schreiben, was sie auch ganz entspannt und volksnah machten.

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Diesmal störte Teamchef Tuchel nicht einmal die Anwesenheit der zahlreichen Fotografen. Er lächelte freundlich und entspannt in die Linsen und nutzte den Ausflug am Regenerationstag gleich zum Teambuilding.