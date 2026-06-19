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Kane, Tuchel & Co. machen nach Sieg Ausflug zu den Royals

© The FA via Getty Images
Einen Tag nach dem furiosen 4:2-Sieg gegen Kroatien haben Englands Team-Stars die Royals aus Kansas City besucht.
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Was macht ein Engländer nach einem torreichen Sieg bei der WM? Er besucht die Royals. In dem Fall ist allerdings nicht König Charles oder Prinz William oder gar der in den USA lebende Harry gemeint. Die "Three Lions" nutzten den Tag nach dem Triumph zu einem Ausflug in eine andere Sportart.

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Harry Kane, Thomas Tuchel und einige Spieler waren beim MLB-Spiel der Kansas City Royals gegen die St. Louis Cardinals zu Gast und durften sogar vor dem Spiel am Rasen den ersten Pitch vollziehen.

KANSAS CITY, KANSAS - JUNE 18: Dan Burn, Djed Spence, Harry Kane and Thomas Tuchel, Manager of England, pose for a photograph alongside Mascot Sluggerrr and Matt Quatraro, Manager of Kansas City Royals as the England Team attend the Major League Baseball fixture between Kansas City Royals and St Louis Cardinals at Kauffman Stadium during the England FIFA World Cup 2026 Training Camp on June 18, 2026 in Kansas City, Kansas. (Photo by Eddie Keogh - The FA/The FA via Getty Images)
© The FA via Getty Images

Willkommene Abwechslung

Danach ging es aber zurück auf die Tribüne, wo man den Sieg der Hausherren genoss. Der Ausflug war eine willkommene Abwechslung nach dem Wirbel der letzten Tage.

Doch während Erling Haaland vor einer Woche noch entspannt beim Stanley-Cup-Finale feiern konnte, ist die Fußball-Euphorie nun auch in den USA angekommen. Die Superstars aus England mussten bei ihrem Besuch jede Menge Autogramme schreiben, was sie auch ganz entspannt und volksnah machten.

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Diesmal störte Teamchef Tuchel nicht einmal die Anwesenheit der zahlreichen Fotografen. Er lächelte freundlich und entspannt in die Linsen und nutzte den Ausflug am Regenerationstag gleich zum Teambuilding.

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