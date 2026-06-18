Aufstand gegen Tuchel: Teamchef attackiert England-Star

Trotz des 4:2-Sieges von England gegen Kroatien hängt bei den "Three Lions" der Haussegen schief.

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England ist mit einem spektakulären 4:2-Sieg gegen Kroatien in die WM gestartet. Doch anstatt den Sieg gebührend zu feiern, dürfte es in der Kabine mächtig gekracht haben.

Damit geht das England-Drama bei der Endrunde munter weiter. Nach dem Schuh-Diebstahl, dem Chefkoch, der einen Sicherheitsalarm am Bahnhof ausgelöst hatte, und dem Verletzungsschock vor dem Auftakt kommen die Three Lions einfach nicht zur Ruhe.

Krach mit Coach

Denn wie mehrere britische Medien berichten, kam es am Mittwoch zu einem hitzigen Duell zwischen dem mittlerweile sehr umstrittenen Teamchef Thomas Tuchel und einem seiner Stars in der Startelf.

© APA/AFP/PAUL ELLIS

Schon in der 17. Minute, als die Briten bereits 1:0 führten, nahm sich der deutsche Tormann Jordan Pickford zur Brust. "Mach, was ich dir gesagt habe", kritisierte der Coach seinen Goalie lautstark.

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Doch den schien das nicht zu interessieren, er ging einfach weiter. Zu viel für Tuchel, er zog Pickford zurück und es kam zu einer kleinen Rangelei, die von den Kameras allerdings nicht eingefangen wurde.