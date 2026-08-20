Austria Wien verliert das Quali-Hinspiel gegen Braga mit 0:2

Die Wiener Austria verliert das Hinspiel im Conference-League-Play-off bei Sporting Braga mit 0:2. Ein später Gegentreffer besiegelt die bittere Auswärtsniederlage in Portugal.

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Die Wiener Austria muss im Kampf um die Ligaphase der Conference League einen herben Dämpfer hinnehmen. Die Mannschaft von Cheftrainer Stephan Helm unterlag im Play-off-Hinspiel beim portugiesischen Favoriten Sporting Braga mit 0:2. Vor spektakulärer Kulisse im im Felsen eingemeißelten Estadio Municipal starteten die in Violett angetretenen Wiener durchaus mutig in die Begegnung. Nach den ersten Nadelstichen übernahm der Gastgeber jedoch zunehmend das Kommando und setzte die Abwehr der Veilchen gehörig unter Druck.

Pau Victor trifft per Elfmeter für Braga

In der 23. Minute geriet die Austria entscheidend in Bedrängnis, als Buhari nach einem Ballverlust im Duell zu spät kam und einen Strafstoß verursachte. Pau Victor trat an und verwandelte den Elfmeter souverän im halblinken Eck, während Austria-Schlussmann Sahin-Radlinger die falsche Höhe wählte. Braga drängte in der Folge auf den zweiten Treffer, doch die Defensive der Wiener hielt dem Druck zunächst stand. Nach dem Seitenwechsel kontrollierten die Portugiesen weitgehend das Geschehen, während die Austria defensiv kompakt stand. Kurz vor Schluss fiel dann jedoch der entscheidende zweite Treffer zum 0:2-Endstand, wodurch die Veilchen im Rückspiel eine enorme Aufhleistung zeigen müssen.

Austria Wien hofft auf Wende im Rückspiel

Auch nach dem Rückstand zirkulierte der Ball meist in den Reihen der Portugiesen, die das Spielgeschehen weitgehend unter Kontrolle hatten. Die Helm-Elf verteidigte die eigenen Lücken zwar lange Zeit konsequent, konnte offensive Akzente jedoch nur selten setzen. Dank des Kampfes und der geschlossenen Mannschaftsleistung halten die Favoritner die minimale Chance für das entscheidende Rückspiel im heimischen Stadion weiter am Leben.