Austrian Airlines fliegt mit Dreamliner nach Berlin

Im Oktober 2026 wird die Austrian Airlines auf ihren Flügen nach Berlin auf das Langstreckenflugzeug Boeing 787-9 eingesetzt.

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Im Oktober 2026 kommen auf einzelnen Umläufen zwischen Wien und Berlin eine Boeing 787-9 zum Einsatz. Gewöhnlich wird das Flugzeug für Langstreckenflüge verwendet.

Laut dem Portal "Aero Route" fliegt der Dreamliner die Verbindung OS227/228 jeweils Mittwochs vom 7. bis 21. Oktober. Somit sind drei Einsätze für das Langstreckenflugzeug geplant.

Normalerweise werden für solche Strecken kleinere Flugzeuge verwendet. Der Flieger hebt um 11:30 Uhr in Wien ab und landet in Berlin um 12:40 Uhr. Der Rückflug startet um 13:55 Uhr.