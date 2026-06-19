NÖ-Bauern liefern Obst und Gemüse in Spitzenqualität

Die Erdbeer- und Spargelsaison in Niederösterreich ist vorbei – und die Bilanz fällt heuer besonders erfreulich aus.

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Den teils herausfordernden Wetterbedingungen zum Trotz blicken die niederösterreichischen Landwirte auf eine erfolgreiche Erdbeer- und Spargelsaison zurück. Besonders positiv: Bei den durchgeführten Kontrollen wurden keinerlei Mängel festgestellt. Für Konsumenten bedeutet das ein hohes Maß an Sicherheit und Vertrauen in heimische Lebensmittel.

Konsumentenschutz-Landesrätin Susanne Rosenkranz (FPÖ). © Büro LR Rosenkranz

"Unsere Konsumenten können sich darauf verlassen, dass niederösterreichische Erdbeeren und Spargel nicht nur frisch und geschmackvoll, sondern auch sicher sind. Die hervorragende Zusammenarbeit mit den Kontrollorganen trägt wesentlich dazu bei, dieses hohe Niveau dauerhaft zu gewährleisten", betont Konsumentenschutz-Landesrätin Susanne Rosenkranz (FPÖ).

Völlige Transparenz

Niederösterreichische Erdbeeren und Spargel punkten also nicht nur mit Frische und Geschmack, sondern auch mit ihrer nachvollziehbaren Herkunft. Kurze Transportwege und strenge Qualitätskontrollen sorgen dafür, dass regionale Produkte bei den Konsumenten weiterhin hoch im Kurs stehen. Transparenz ist hier nicht nur ein Schlagwort, sondern tatsächlich Programm.

"Mit dem Kauf von niederösterreichischem Obst oder Gemüse entscheiden sich die Konsumenten bewusst für Qualität, Sicherheit und Regionalität. Gleichzeitig unterstützen sie jene bäuerlichen Familienbetriebe, die tagtäglich mit großer Sorgfalt und Verantwortung für eine verlässliche Lebensmittelversorgung sorgen", so Rosenkranz abschließend.