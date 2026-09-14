Bald bei 2,50 Euro! Sprit-Preise steigen jetzt wieder

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Nahost-Krise befeuert Ölpreise - und damit wird auch Tanken wieder teurer.

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Der Preis für ein Barrel (159 Liter) Rohöl der Referenzsorte Brent aus der Nordsee mit Lieferung im November kletterte in der Früh um knapp drei Prozent auf 107,60 Dollar und näherte sich damit wieder der Marke von 110 Dollar.

Am Freitag war der Brent-Preis nach einem rasanten Anstieg in den Tagen davor noch etwas gefallen. Grund für den Rückgang am Freitag war die Hoffnung auf eine Entspannung im Nahostkonflikt. Am Wochenende verschärfte sich die Lage im Nahen Osten nach Angriffen auf eine wichtige Öl-Pipeline in Saudi Arabien wieder.

Diesel-Preis schoss um fast 15 Cent hoch

Heimische Autofahrer wissen bereits, was das für sie bedeutet: Die Preise an den Tankstellen für Liter Diesel oder Benzin reagieren – und schießen nach oben.

Beim oe24-Check in Wien war es zwar noch nicht so schlimm, wie etwa in Deutschland: Hier zahlt man für Diesel bereits 2,63 Euro pro Liter und für Super über 2,50 Euro – ein Anstieg von 30 Cent! Dennoch stiegen auch hier die Preise sichtlich nach 12 Uhr an: Bei der OMV-Tankstelle auf der Triesterstraße kostete ein Liter Diesel schon 2,37 Euro – am Freitag war er noch um bis zu 15 Cent billiger.

216 Euro mehr im Jahr fürs Tanken

© Getty

Pro 60-Liter-Tank bedeutet das eine Mehrbelastung für heimische Haushalte von neun Euro pro Füllung. Bei 24 Füllungen im Jahr sind das schon 216 Euro! Da hilft die Mini-Spritpreisbremse nicht viel.

Für September werden 1,9 Cent Mineralölsteuer erlassen – das ist nicht wirklich spürbar. Der ÖGB fordert bereits wieder eine Margenbegrenzung der Ölkonzerne – doch da diese schwer zu kontrollieren ist, wurde diese nicht mehr eingeführt. Auch können die Tankstellen wieder ihre Preise täglich – und nicht wie noch im Frühjahr nur zwei Mal im Jahr.

Experte rechnet mit 2,70 Euro pro Liter

Der langjährige E-Control-Chef Walter Boltz erklärte im ZiB2-Interview, dass die Situation an den Energiemärkten "relativ ernst" sei und die Preise an der Zapfsäule im Herbst "deutlich steigen" werden. "Ich schätze, 20 bis 30 Prozent Steigerung ist schon noch drinnen." Ein Liter Diesel um 2,50 bis 2,70 Euro pro Liter würde ihn nicht überraschen.