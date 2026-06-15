Der 15. Juni gilt in der traditionellen Wetterkunde als besonderer Lostag.

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Im Mittelpunkt steht dabei eine bekannte Bauernregel: "Ist zu Sankt Veit der Himmel klar, dann gibt’s gewiss ein gutes Jahr."

Gemeint ist der Gedenktag des heiligen Veit, der jedes Jahr am 15. Juni begangen wird. Nach altem Volksglauben soll ein sonniger und wolkenloser Himmel an diesem Tag ein gutes Omen für die kommenden Monate sein. Die Regel verspricht nicht nur günstiges Wetter, sondern deutet auch auf eine erfolgreiche Ernte und wirtschaftlich positive Zeiten hin.

Die Herkunft der Bauernregel liegt in einer Zeit, als Landwirte noch stark von den Launen der Natur abhängig waren. Über Generationen hinweg beobachteten sie Wetterverläufe und versuchten, daraus Rückschlüsse auf die Zukunft zu ziehen. Der Veitstag fiel dabei in eine wichtige Phase des landwirtschaftlichen Jahres: Die Felder standen im Wachstum, und die Witterung der nächsten Wochen konnte entscheidend für die Ernte sein.

Aus heutiger Sicht lassen sich solche Vorhersagen wissenschaftlich nicht bestätigen. Meteorologen können anhand des Wetters an einem einzelnen Tag keine verlässlichen Aussagen über den Verlauf eines ganzen Jahres treffen. Dennoch spiegeln Bauernregeln oft jahrhundertelange Erfahrungen wider und sind bis heute ein fester Bestandteil der Wetterfolklore.

Ob die Regel 2026 recht behält, hängt also nicht vom Glauben an alte Weisheiten ab. Dennoch werden viele Menschen am 15. Juni einen Blick zum Himmel werfen – und sich fragen, ob ein klarer Veitstag tatsächlich ein gutes Jahr ankündigt.