Österreich
TV
E-Paper
Immo
Österreich

12 Millionen Euro

Die Suche nach Lotto-Millionär geht weiter

Lotto: Tiroler knackt Vierfachjackpot
© APA
Noch immer warten 12.050.822,50 Euro auf ihren neuen Besitzer. Seit elf Tagen wird über die Identität des glücklichen Gewinners gerätselt.
OE24 auf Google bevorzugen

Eine Person hat mit einem Schein und sechs richtigen Zahlen exakt 12.050.822,50 Euro gewonnen und den ersten Achtfachjackpot in der Geschichte der Österreichischen Lotterien geknackt. Der Gewinn ist der höchste in diesem Jahr und der zweithöchste in der 40-jährigen Geschichte der Lotterien. Jedoch fehlt vom Glücklichen bisher jegliche Spur.

Auch interessant

Unwetter-Wahnsinn brachte Monster-Hagel

Fischsterben durch Rekord-Niedrigwasser

Neue Prognose: Es wird noch heißer!

Die einzigen Fakten: Der Quicktipp wurde am 17. Juli für zwei Ziehungen in einer steirischen Annahmestelle eingezahlt worden. Der Gewinner hat laut den Österreichischen Lotterien bisher seinen Rekordgewinn noch immer nicht beansprucht. Dass man die Summe abholen kann, muss man den Originalspielschein vorzeigen. Dieser wird geprüft und danach kann der Gewinn überwiesen werden. Aktuell ist unklar, ob der Glückliche seinen Schein sicher aufbehält, vergessen oder gar bisher nicht kontrolliert hat.

Kein Zeitdruck beim Gewinner

Einen Zeitdruck hat der Gewinner nicht. Für die Anmeldung eines Lotto-Gewinns gilt in Österreich eine Frist von drei Jahren. Wie die Lotterien mitteilt, melden sich die Glücklichen immer wieder erst Tage oder gar Wochen danach. Wenn die Frist verstreicht, dann verfällt der Gewinn. Das Geld landet in einem Gewinntopf und wird bei späteren Ziehungen ausgespielt.

Ein Niederösterreicher hat einst 3,1 Millionen Euro nicht ab. In Österreich beträgt die Summe von nicht ausgezahlten Gewinnen jährlich insgesamt sieben bis acht Millionen Euro.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Fast 40 Grad! DAS ist Österreichs Hitze-Hotspot

NÖ: Gratis-Obst an über 1.500 Bäumen

Hitze wird in Pflegeheimen zur Herausforderung

Weniger Verletzte bei Verkehrsunfällen in Salzburg

Fernwärmepreise erhöhen sich in OÖ ab 1. August

Funkenflug von Zug: Mehrere Kilometer Bahndamm in Brand

Die Suche nach Lotto-Millionär geht weiter

Ex-Partner rastete aus: Serbe festgenommen

NÖ-Pendler atmen auf: 3 Baustellen bald fertig!

300 Hitzetote in Österreich! Greenpeace rechnet mit Totschnig ab