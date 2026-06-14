Wetter-Experten warnen vor Monster-Hagel

Unwetter-Gefahr: Heftige Gewitter sind im Anmarsch.

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Während sich am Nachmittag nördlich der Donau vielerorts noch die Sonne zeigt und es überwiegend trocken bleibt, steigt vor allem im Süden die Gefahr kräftiger Gewitter deutlich an. Meteorologen warnen dabei auch vor großem Hagel und starken Windböen.

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HIER drohen Unwetter

Entlang der Alpennordseite dominieren zunächst dichte Wolken, immer wieder ziehen Regenschauer durch. Von Nordtirol über Salzburg bis ins Mittelburgenland bleibt das Wetter unbeständig. Deutlich freundlicher präsentiert sich die Lage zunächst noch in Osttirol und Kärnten, wo sich längere sonnige Abschnitte zeigen.

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Gerade diese Sonneneinstrahlung liefert jedoch den Treibstoff für die Entwicklung neuer Gewitterzellen. Im Laufe des Nachmittags bilden sich vermehrt Quellwolken, die sich vor allem in Unterkärnten, der südlichen Steiermark sowie im Süd- und Mittelburgenland zu teils kräftigen Gewittern entwickeln können.

Besonders in diesen Regionen ist Vorsicht geboten. Die Wetterexperten rechnen lokal mit heftigen Schauern, Starkregen und Hagel. Vereinzelt können die Gewitter auch von kräftigen Windböen begleitet werden. Die größten Unwetterrisiken bestehen dabei vom Nachmittag bis in die Abendstunden hinein.

Heftige Gewitter-Front

Dazu frischt der Wind aus West bis Nordwest vielerorts lebhaft bis kräftig auf. In der Nähe von Gewittern sind zusätzlich stürmische Böen möglich. Die Temperaturen erreichen trotz der wechselhaften Wetterlage sommerliche Werte zwischen 18 und 25 Grad, im Westen und Süden werden örtlich sogar bis zu 28 Grad erreicht.

Auch nach Sonnenuntergang bleibt die Lage zunächst angespannt. Vor allem von Unterkärnten bis ins Südburgenland ziehen weiterhin Schauer und Gewitter durch. In den Abendstunden können dabei noch einmal kräftige Gewitter mit Hagelkörnern auftreten. Erst im Laufe der Nacht beruhigt sich das Wetter allmählich.

Während es im Westen sowie vom Innviertel über Wien bis in Teile des Burgenlandes zunehmend auflockert und trocken bleibt, halten sich im Südosten länger Wolkenfelder und letzte Regenschauer. Die Temperaturen gehen in der Nacht auf 9 bis 15 Grad zurück.

Damit bleibt die Wetterlage besonders im Süden Österreichs bis in die Abendstunden hinein gewitteranfällig. Wer im Freien unterwegs ist, sollte die Wetterentwicklung aufmerksam verfolgen und bei aufziehenden Gewittern rechtzeitig Schutz suchen.