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Bettina Leidl bleibt an der Spitze des MQ

Frau im gelben Blazer steht an einer grünen Bank im sonnigen Museumsquartier.
© © MuseumsQuartier Wien, Foto: e
Bettina Leidl wird das Museumsquartier (MQ) Wien für eine weitere Periode als Geschäftsführerin leiten. Nach einem öffentlichen Ausschreibungs- und Auswahlverfahren mit anschließendem Hearing wurde die 1962 geborene Kulturmanagerin für weitere fünf Jahre von Bund und Stadt bestellt.
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Seit der Übernahme ihrer Funktion 2022 habe Bettina Leidl die strategische Weiterentwicklung des MQ "mit einem klaren Fokus auf ökologische Transformation, Öffnung zur Stadt, Aufenthaltsqualität und stärkere Zusammenarbeit der Institutionen" vorangetrieben. Mit "MQ goes Green", der Weiterentwicklung des öffentlichen Raums und dem geplanten Neubau des Hauses der Geschichte Österreich seien zentrale Weichen für die Zukunft des Kunstareals gestellt worden.

"Bettina Leidl hat in den vergangenen Jahren wichtige Impulse für die Weiterentwicklung des Museumsquartiers gesetzt und dabei kulturelle Exzellenz mit gesellschaftlicher Verantwortung und einem klaren Blick auf die großen Zukunftsfragen verbunden", betonte Kulturminister Andreas Babler (SPÖ). Geprägt von Vielfalt und Weltoffenheit sei das MQ "längst ein Ort internationaler Strahlkraft, an dem Menschen zusammenkommen und Kultur erleben", wurde Wiens Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler (SPÖ) zitiert.

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Nächster großer Entwicklungsschritt

"Jetzt geht es darum, den nächsten großen Entwicklungsschritt zu setzen", so Leidl. Konkret nannte sie: "das MQ noch stärker zur Stadt zu öffnen, seine ökologische Transformation konsequent voranzutreiben und zugleich die internationale Strahlkraft und die Exzellenz seiner Institutionen zu stärken".

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