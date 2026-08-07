Bier-Ranking: Top 5 Mikrobrauereien in NÖ

Mikrobrauereien bereichern mit Handwerk und regionalen Zutaten die niederösterreichische Bierkultur. Ein aktuelles Falstaff-Voting kürte nun die Favoriten.

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Auf Platz 5 liegt das "Membier" aus Grafenbach. Gründer Dr. Friedrich Lechner braut mit Landschacher Quellwasser als Familienprojekt und betont: "Das Bierbrauen lässt sich sehr gut mit meinem Hobby – dem Kochen – vergleichen. Erst mit der nötigen Hingabe, Liebe und Zeit kann daraus ein Genuss entstehen."

Platz 4 sichert sich das Konventbier vom Stift Göttweig. Nach einer Rezeptur von 1550 wird hier historisches Handwerk wiederbelebt. Abt Columban Luser gab dem obergärigen Bier seinen Namen, der auf den "handwerklichen Ursprung" verweist, getreu dem benediktinischen Motto: "Alles zur Verherrlichung Gottes."

Platz 3 geht an das "Haselbräu" aus Münichreith, wo Waltraud und Paul Haselböck im Waldviertel seit über 20 Jahren feines, hausgebrautes Bier herstellen.

Auf Platz 2 folgt die "Brewery52" in Traiskirchen. Kurt Welsch produziert seit 2020 nachhaltig mit Ökostrom naturbelassene Craft-Biere und erklärt: "Die nachhaltige Herstellung von exklusiven Craft-Bieren mit echtem Geschmack ist der Antrieb hinter unserem Tun."

Den 1. Platz erobert schließlich die "Wagram Bräu" aus Fels am Wagram. Andrea und Stefan Riedinger verzichten zugunsten des Geschmacks komplett auf Filtration. Braumeister Stefan fasst seine Vision zusammen: "Durch das Experimentieren mit verschiedenen Hopfen-, Hefe- und Malzsorten lässt sich eine einzigartige Geschmacksvielfalt erzeugen. Genau dieses Erlebnis möchte ich anderen Menschen näherbringen."