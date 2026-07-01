Bürgermeister Ludwig ehrt Donaupark-Veranstalter

Das coolste Sommerevent der Stadt steht in den Startlöchern: Im Wiener Donaupark warten insgesamt 25 Veranstaltungen mit Musik und Kabarett bei komplett freiem Eintritt auf die Besucher.

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Das beliebte Sommerevent im Wiener Donaupark lädt von Samstag, 11. Juli, bis Sonntag, 30. August, jeweils Freitag, Samstag und Sonntag, zu zahlreichen Highlights ein. Die Bühne ist in eine Naturarena inmitten der 600.000 Quadratmeter großen Parkanlage eingebettet und von alten Bäumen umringt. Das Besondere an der Veranstaltungsreihe: Der Eintritt zu allen Konzerten und Kabarett-Auftritten ist für das Publikum komplett frei. Die Finanzierung erfolgt durch Mittel des 22. Bezirkes, der MA 7 und den Kulturverein Donaustadt.

Auszeichnung für den Macher

Hinter dem Projekt steht seit 2005 eine echte "One-Man-Show": Herbert Sobotka, der Präsident des Kulturvereins Donaustadt, organisiert das Festival jedes Jahr mit viel Herzblut. Für seine jahrelangen Verdienste überreichte ihm Landeshauptmann und Bürgermeister Dr. Michael Ludwig am Mittwoch beim offiziellen VIP- und Presse-Empfang das silberne Ehrenzeichen für Verdienste um das Land Wien.

Michael Ludwig, Niddl, Herbert Sobotka und Dennis Jale © Conny de Beauclair

Prominente Künstler beim Auftakt

Beim Empfang am Mittwoch zeigte sich bereits eine hochkarätige Riege an Kunstschaffenden, die den Wiener Kultursommer im Donaupark prägen werden. Am Eröffnungstag, Samstag, 11. Juli, stehen Ewald Pfleger von OPUS gemeinsam mit den Schick Sisters auf der Bühne. Weitere angekündigte Gäste und Acts des Sommers sind Kabarettist Gerald Fleischhacker, Lorenz Hinterberger, Amore Italiano mit Anna Fay sowie Anita Horn und ihre Kollegen der Original Swingtime Big Band. Auch Regine Pawelka-Oskera, Dennis Jale & Niddl, Kurt Strohmer, Hans Ecker und die Band Wiener Wahnsinn (mit Romeo, Chris, Sheriff, Chrisu und Peter Pernica) feierten den Startschuss.

Shick Sisters mit Sunny Pfleger © Conny de Beauclair

Programm bis Ende August

Das abwechslungsreiche Programm bietet bis Ende August Unterhaltung für jeden Geschmack. Ein ganz besonderes Highlight wartet zudem am Dienstag, 4. August: Die Don Kosaken mit Petja und Valerie Houdjakov geben ein Konzert, bei dem gleichzeitig der 92. Geburtstag von Petja gefeiert wird.