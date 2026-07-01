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Erfolg

Schönbrunn Group jubelt über Rekordjahr

Das Schloss Schönbrunn mit Springbrunnen bei Sonnenschein und blauem Himmel.
© zVg
Besucheransturm und pralle Kassen: Die Schönbrunn Group verzeichnete 2025 an allen vier Standorten Besucherrekorde, ein Plus von 10,1 Prozent gegenüber 2024.
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Spitzenreiter bleibt Schloss Schönbrunn mit fast vier Millionen Besuchen – drei Viertel aller Besuche im gesamten Konzern.

Umsatz und Gewinn im Höhenflug

Der Umsatz stieg auf 97,3 Millionen Euro, größtenteils dank Ticketverkäufen. Unter dem Strich blieben 11,85 Millionen Euro Jahresüberschuss. Geschäftsführer Klaus Panholzer betont: Der Betrieb läuft komplett ohne Steuergeld – im Gegenteil, 15,3 Millionen Euro Pachtentgelt und 3,4 Millionen Euro Körperschaftssteuer gingen an die Republik.

Sisi-Museum wird zum Prunkstück

Der nächste Höhepunkt naht: Am 19. November öffnet das erweiterte Sisi-Museum mit zwölf neuen Räumen, darunter fünf bislang verborgene Weißgoldzimmer. Die Fläche wächst um 700 Quadratmeter, rund 14 Millionen Euro wurden bereits verbaut.

Zukunftspläne bis 2028

Parallel laufen Restaurierungen historischer Räume, etwa des Zeremoniensaals bis 2027. Fertig sind bereits der Blaue Chinesische Salon und das Miniaturenkabinett. Für die Zukunft geplant: ein historisches Karussell, zusätzliche Hotelsuiten sowie Gästehäuser mit Schwimmteich in Schloss Hof ab 2028.

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