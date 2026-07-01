U4 gesperrt: Wiener müssen  umsteigen

Sommerzeit ist Baustellenzeit – und diesmal trifft es die U4 mächtig. Ab Freitag, 3. Juli, 4 Uhr, ist zwischen Schwedenplatz und Landstraße vier Wochen lang Schluss mit Durchfahrt.

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Bis Montag, 3. August, 4 Uhr, sorgen Gleisbauarbeiten nahe Schwedenplatz für eine Teilung der Linie. Die U4 verkehrt in dieser Zeit nur noch zwischen Heiligenstadt und Schwedenplatz sowie zwischen Hütteldorf und Landstraße (Wien Mitte).

Umsteigen auf U1, U2 und U3

Fahrgäste müssen für die Lücke auf U1, U2 und U3 ausweichen. Immerhin: Die Wiener Linien verdichten die Intervalle bei U1 und U2. Trotzdem der klare Rat vom städtischen Öffi-Betreiber: "Planen Sie ca. 15 Minuten mehr ein." Wer im Juli durch Wien pendelt, sollte sich also auf etwas mehr Fußarbeit und Geduld einstellen.