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Mehrere Delikte

Teenie-Feuerteufel fackelten Auto ab

Ein Auto brennt an der Vorderseite neben einer Hauswand in der Nacht.
© FF Möllersdorf
Ein Tatverdächtiger stellte sich schließlich bei der Polizei.
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NÖ. Jugendliche haben am Dienstag in Möllersdorf im Bezirk Baden eine Spur der Verwüstung hinterlassen. Das Trio im Alter von 14 bis 16 Jahren steht im Verdacht, eine Müllinsel, eine Mülltonne und einen geparkten Pkw angezündet zu haben. Darüber hinaus sollen die Teenies zahlreiche weitere Schäden verursacht haben.

Autos, Motorräder und Fassaden beschädigt

Nach den bisherigen Ermittlungen wurden mehrere Autos zerkratzt, Motorräder umgestoßen sowie eine Straßenbeleuchtung und Hausfassaden beschädigt. Besonders brisant: In ein Fahrzeug soll ein Hakenkreuz eingeritzt worden sein. Deshalb ermittelt die Polizei neben den Sachbeschädigungen auch wegen eines möglichen Verstoßes gegen das Verbotsgesetz. Wie hoch der entstandene Schaden ist, steht derzeit noch nicht fest.

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Notruf führte zu den Verdächtigen

Ins Rollen kamen die Ermittlungen durch einen der Jugendlichen selbst. Er verständigte nach den Taten den Polizeinotruf und gab an, mehrere Brände gelegt zu haben. In der Folge konnten auch die beiden mutmaßlichen Mittäter ausgeforscht werden. Gegen alle drei Jugendlichen wird nun bei der Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt Anzeige erstattet.

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