Auf Rolltreppe zugeschlagen: U-Bahn-Diebe gesucht

Einer der beiden Unbekannten soll einem Passanten die Geldbörse und die Halskette geklaut haben.

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Wien. Nach einem nächtlichen Lokalbesuch ist ein Mann im Bereich der Rolltreppe zur U-Bahnstation Schwedenplatz Opfer eines Diebstahls geworden. Nach bisherigen Ermittlungen soll einer der bislang unbekannten Tatverdächtigen am 21. März gegen 4:30 Uhr dem Opfer sowohl die Geldbörse aus der Hosentasche als auch eine Halskette gestohlen haben. Trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung konnten die Verdächtigen entkommen.

Ermittlungen laufen auf Hochtouren

Die weiteren Untersuchungen hat das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Zentrum-Ost, übernommen. Um die mutmaßlichen Täter auszuforschen, wurden nun auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien Fotos der Verdächtigen veröffentlicht. Die Polizei hofft, dass Zeugen entscheidende Hinweise liefern können.

Polizei bittet um Hinweise

Gesucht werden Personen, denen die Verdächtigen vor der Tat, während des Diebstahls oder auf ihrer Flucht aufgefallen sind. Hinweise können – auch anonym – an das Landeskriminalamt Wien unter der Telefonnummer 01-31310-62800 gemeldet werden.