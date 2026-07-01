Am Schwedenplatz
Auf Rolltreppe zugeschlagen: U-Bahn-Diebe gesucht
Wien. Nach einem nächtlichen Lokalbesuch ist ein Mann im Bereich der Rolltreppe zur U-Bahnstation Schwedenplatz Opfer eines Diebstahls geworden. Nach bisherigen Ermittlungen soll einer der bislang unbekannten Tatverdächtigen am 21. März gegen 4:30 Uhr dem Opfer sowohl die Geldbörse aus der Hosentasche als auch eine Halskette gestohlen haben. Trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung konnten die Verdächtigen entkommen.
Auch interessant
Ermittlungen laufen auf Hochtouren
Die weiteren Untersuchungen hat das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Zentrum-Ost, übernommen. Um die mutmaßlichen Täter auszuforschen, wurden nun auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien Fotos der Verdächtigen veröffentlicht. Die Polizei hofft, dass Zeugen entscheidende Hinweise liefern können.
Polizei bittet um Hinweise
Gesucht werden Personen, denen die Verdächtigen vor der Tat, während des Diebstahls oder auf ihrer Flucht aufgefallen sind. Hinweise können – auch anonym – an das Landeskriminalamt Wien unter der Telefonnummer 01-31310-62800 gemeldet werden.
OE24 TV Live-Stream
OE24 TV Live-Stream
Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden