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Mordversuch Tirol

Deutscher wollte seinen Bruder überfahren

Der ältere Bruder raste auf den 27-Jährigen zu.
© APA
Der 27-Jährige wurde auf die Windschutz geschleudert und erlitt Verletzungen unbestimmten Grades.
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Tirol. Ein heftiger Familienstreit am Seefelder Plateau ist in der Nacht auf Montag völlig außer Kontrolle geraten. Ein 32-jähriger Deutscher soll mit seinem Auto gezielt auf seinen Bruder (27) losgefahren sein. Die Ermittler gehen inzwischen von einem Verdacht des versuchten Mordes aus.

Streit eskaliert vor Lokal

Der Vorfall ereignete sich am 29. Juni gegen 00:10 Uhr vor einem Gastronomiebetrieb. Nach einer zunächst verbalen Auseinandersetzung zwischen den Brüdern kam es zu Handgreiflichkeiten. Als sich der jüngere Bruder einige Meter entfernte, soll der Ältere mit seinem Pkw auf ihn zugesteuert haben. Der 27-Jährige wurde auf die Windschutzscheibe geschleudert und anschließend zu Boden geschleudert.

Verletzter im Spital, Täter festgenommen

Das Opfer erlitt Verletzungen unbestimmten Grades und wurde in die Klinik Innsbruck gebracht. Mittlerweile konnte der Mann das Krankenhaus bereits wieder verlassen. Der 32-Jährige flüchtete nach dem Vorfall mit dem Auto, wurde jedoch wenig später von Beamten der Polizeiinspektion Telfs ausgeforscht und festgenommen. Wie sich herausstellte, besaß er keine gültige Lenkberechtigung. Zudem verlief ein Alkoholtest positiv. Der Tatverdächtige wurde in die Justizanstalt Innsbruck eingeliefert. Die Ermittlungen zu den genauen Hintergründen des Vorfalls dauern an.

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