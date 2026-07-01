8 Grad! Temperatursturz beendet die Tropennächte

Nach unerträglichen Tropennächten sorgt ein kräftiger Temperatursturz in Österreich für die lang ersehnte Abkühlung. In einigen Regionen sinken die Werte sogar in den einstelligen Bereich.

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Laut den aktuellen Prognosen von "ORF Wetter" regnet oder gewittert es am Mittwochabend vor allem von Salzburg ostwärts recht verbreitet und teilweise intensiv. Kräftiger Nordwestwind bringt überall kühlere Luft, sodass ein spürbarer Temperatursturz einsetzt. In der Nacht beruhigt sich das Wetter wieder, während die Gewitter und der Regen größtenteils abziehen. Es bleibt jedoch oft bewölkt, und vor allem von Nordtirol bis ins Mostviertel sind auch nach Mitternacht noch ein paar Schauer dabei.

Der kräftige Temperatursturz kommt

In den meisten Regionen kühlt es in der Nacht auf Donnerstag auf 18 bis 10 Grad ab, während es im östlichen Flachland stellenweise bei um die 20 Grad bleibt. Besonders frisch wird es im Westen Österreichs: In Vorarlberg und Tirol werden sogar Tiefstwerte von bis zu acht Grad erwartet. Laut "ORF Wetter" liegen die Tiefstwerte in Vorarlberg bei 8 bis 14 Grad und am Bodensee bei bis zu 17 Grad, während in Tirol 8 bis 15 Grad erreicht werden.

Abkühlung nach heißen Tropennächten

Am Donnerstag startet das Wetter vor allem um den Alpenhauptkamm noch mit einigen nächtlichen Restwolken. Vom Tiroler Unterland bis ins Mostviertel können zudem letzte Regenschauer niedergehen, die jedoch bis über Mittag nachlassen. Während der Nachmittagsstunden überwiegt dann insgesamt sonniges und trockenes Wetter bei Frühtemperaturen von 12 bis 20 Grad und Höchstwerten von 22 bis 29 Grad. Am Freitag zieht aus dem Nordwesten eine schwache Kaltfront über Österreich. Diese bringt dichtere Wolken und Regenschauer nördlich des Alpenhauptkammes, während es im Nordstau der Alpen auch länger anhaltend regnet. Nachmittags sind im Süden und Südosten kurze Schauer möglich, bevor sich ab den mittleren Nachmittagsstunden allgemein wieder die Sonne durchsetzt.