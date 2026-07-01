Pflegerin fand Frauen-Leiche in Blutlache

Verbrechen oder Sturz? In Weigelsdorf bei Ebreichsdorf fand eine Pflegerin eine tote 70-Jährige, die in ihrem Haus in einer Blutlache lag.

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NÖ. Ein ungeklärter Todesfall beschäftigt derzeit die Ermittler in Niederösterreich. Eine pflegebedürftige Hausbewohnerin wurde am Mittwochvormittag von ihrer Betreuerin beim Dienstantritt leblos in ihrem Wohnhaus aufgefunden. Die Polizei ermittelt aufgrund der Umstände in alle Richtungen.

Die Pflegerin verständigte sofort den Notruf. Die alarmierten Rettungskräfte sowie ein Notarzt rückten zum Einsatzort aus. Für die 70-Jährige kam jedoch jede Hilfe zu spät – der Notarzt konnte nur mehr den Tod feststellen.

Polizist und Forensiker in dem Haus in der Dr.-Adolf-Schärf-Straße. © MOnatsrevue/Lenger

Ehemann erst kürzlich verstorben

Da am Auffindungsort bedenkliche Umstände festgestellt wurden, wurde zunächst die Kriminalpolizei und anschließend das Landeskriminalamt Niederösterreich hinzugezogen. Aktuellen Infos zufolge wird sowohl ein tödlicher Sturz als auch eine Gewalttat als mögliche Ursache geprüft. Hinweise auf einen Einbruch soll es nach bisherigen Erkenntnissen nicht geben. Nachbarn erzählen, dass der Ehemann des Todesopfers erst vor einem Monat verstorben sei.

Am Nachmittag waren Spezialisten der Tatortgruppe des Landeskriminalamtes Niederösterreich mit umfangreichen Spurensicherungsarbeiten beschäftigt. Eine gerichtsmedizinische Untersuchung soll nun die genaue Todesursache klären.

Die Ermittlungen des Landeskriminalamtes dauern an. Weitere Details wurden von der Polizei aus ermittlungstaktischen Gründen vorerst nicht bekannt gegeben.