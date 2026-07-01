Nach Sonnenbad im Garten: Prügelei im Stiegenhaus

Bei 40 Grad übergekocht sind die Emotionen zweier Besucher in einem Mehrfamilienhaus in Hietzing - sie gerieten sich derart in die Haare, dass es zum Polizeieinsatz kam.

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Wien. Hier die etwas wirre Vorgeschichte: Eine 30-jährige Frau war unbeabsichtigt von ihrem Onkel aus der Wohnung ausgesperrt worden: Als sie sich im Garten sonnte, ging der Verwandte, ohne ihr etwas zu sagen, weg. Da sich aber Wertsachen und ihre Schlüssel in der versperrten Wohnung befanden, ersuchte sie Nachbarn um Hilfe - an einer Tür klopfte sie wohl etwas zu laut und zu oft, bis der Sohn der Bewohnerin, der am Dienstag ebenfalls nur zu Besuch in dem Haus im Bereich der Lainzer Straße war, die Nerven wegschmiss.

Es kam zum handfesten Streit, wobei der Sonnenanbeterin - eine Wienerin - angab, der Kontrahent, ein Deutscher (32) hab eihr mit die Knie ins Gesicht gestoßen. Der beschuldiget Prügel-Akrobat dagegen gab an, aus Notwehr gehandelt und die Frau mit der Faust ins Gesicht geschlagen zu haben, nachdem diese ihn zuvor attackiert haben soll.

Eine weitere Person, die Mutter des 32-Jährigen, wurde leicht verletzt, als sie die beiden Beteiligten voneinander zu trennen versuchte. Die verletzte Frau wurde durch den Rettungsdienst notfallmedizinisch versorgt und verblieb in häuslicher Pflege. Gegen den 32-Jährigen wurden ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen. Zudem wurde er vorläufig festgenommen und nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Wien auf freiem Fuß angezeigt. Beide Beteiligten wurden wegen des Verdachts der Körperverletzung angezeigt. Weitere Ermittlungen sind im Gange.