Während sie schlief
Polizeischüler wollte sich an Kollegin vergehen
OÖ. Schwere Vorwürfe erschüttern die Polizeiakademie in Wels. Ein Polizeischüler soll am Wochenende nach einer Feier versucht haben, sich an einer schlafenden Kollegin zu vergehen. Die Frau bemerkte den mutmaßlichen Übergriff, wachte auf und schlug sofort Alarm. Gegen den Mann wurde Anzeige wegen geschlechtlicher Nötigung erstattet.
Geständig, Verbote verhängt
Der Vorfall soll sich in einer Wohnung in Linz abgespielt haben, in der mehrere Polizeischüler nach der Feier übernachteten. Nach Angaben der Polizei zeigte sich der Beschuldigte geständig. Gegen ihn wurden umgehend ein Betretungs- und Annäherungsverbot, ein Hausverbot für die Polizeiakademie sowie ein Waffenverbot verhängt. Die Ermittlungen zu dem Fall laufen auf Hochtouren.
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Karriere wohl beendet
Für den Polizeischüler dürfte der Vorfall das Ende seiner Laufbahn bedeuten. Die Landespolizeidirektion Oberösterreich geht davon aus, dass er selbst aus dem Dienst ausscheidet. Sollte das nicht passieren, soll das Dienstverhältnis vonseiten des Arbeitgebers beendet werden.
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