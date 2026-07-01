Nach heftiger Bankomat-Sprengung: Täter gefasst

Nach monatelangen Ermittlungen konnte ein Niederländer verhaftet werden.

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NÖ. Rund sieben Monate nach der versuchten Sprengung eines Bankomaten in Aschbach-Markt im Bezirk Amstetten hat die Polizei einen mutmaßlichen Täter gefasst. Bei dem Verdächtigen handelt es sich um einen 28-jährigen Niederländer. Der Mann zeigte sich bei den Einvernahmen teilweise geständig und wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft in die Justizanstalt St. Pölten eingeliefert. Nach möglichen Komplizen wird weiterhin gefahndet.

Gebäude schwer beschädigt

Die Tat ereignete sich in der Nacht auf den 28. November 2025. Damals versuchten nach bisherigen Erkenntnissen zwei Täter, einen Bankomaten zu sprengen. Durch die Explosion wurde das Bankgebäude erheblich beschädigt. Den Tätern gelang zwar die Flucht auf einem Motorroller, Beute machten sie jedoch keine: Der Tresor des Bankomaten hielt der Sprengung stand.

Den entscheidenden Erfolg brachten grenzüberschreitende Ermittlungen. Bereits am 27. März wurde an der Wohnadresse des Verdächtigen in den Niederlanden eine Hausdurchsuchung durchgeführt. Dabei stellten die Ermittler unter anderem mehrere Mobiltelefone und weitere Beweismittel sicher. Auf Basis eines Europäischen Haftbefehls wurde der 28-Jährige festgenommen und vergangene Woche nach Österreich ausgeliefert. Die Ermittlungen zu weiteren Beteiligten dauern an.