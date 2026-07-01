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Jubiläum

Dürer-Hase entert Albertina

Große pinke Hasenskulptur sitzt auf dem Dach des Soravia Wing vor blauem Himmel.
© ORF/Max Slovencik
Pink, prächtig, unübersehbar: Albrecht Dürers berühmter "Feldhase" grüßt wieder nicht nur drinnen, sondern auch draußen vor der Albertina.
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Ein Kran hievte die gut 2,5 Meter hohe und 3,7 Meter lange Plastikfigur des Künstlers Ottmar Hörl auf das Flugdach des Museums – stolze 100 Kilogramm schwer.

Schon 2014 hoppelte ein Hase aufs Dach

Ganz neu ist die Idee nicht: Bereits 2014 zierte eine kleinere Hörl-Version des Dürer-Hasen dasselbe Flugdach. Die aktuelle Edition sprengt jedoch alle bisherigen Dimensionen.

Jubiläumswochenende mit Riesen-Sachertorte

Mit der spektakulären Hasenhebung startet die Albertina offiziell ihr Feierwochenende zum 250-jährigen Bestehen. Am 4. und 5. Juli öffnen alle drei Standorte – Albertina, Albertina Modern und Albertina Klosterneuburg – bei freiem Eintritt ihre Pforten.

Geboten werden 250 kostenlose Führungen, offene Ateliers und Tanzperformances. Der süße Höhepunkt: Generaldirektor Ralph Gleis schneidet am Samstag auf der Bastei eine eigens angefertigte Monumentalsachertorte an, die anschließend unters Publikum kommt.

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