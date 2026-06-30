Therme Wien: Neue Sommer-Lounge

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Die Therme Wien setzt heuer im Sommer auf besondere Wohlfühlmomente unter freiem Himmel. Zwischen Thermalbecken 2 und Solebecken entsteht mit der neu gestalteten Sommer-Lounge ein zusätzlicher Rückzugsort mit Urlaubsflair mitten in der Stadt. Bequeme Lounge-Möbel laden zum Entspannen ein, während ein hauseigener Cocktail-Van für erfrischende Drinks sorgt. Ein besonderes Highlight sind die "Summer Vibes by Therme Wien", die jeden Donnerstag im Juli und August ab 16 Uhr stattfinden. Live-DJs (bei Schönwetter) sorgen für entspannte Lounge- und Beachclub-Stimmung. Ergänzt wird das Angebot durch eine Happy Hour von 18 bis 20 Uhr, bei der Cocktails um 7,90 Euro erhältlich sind. Neu ist das "Summer-Vibes-Ticket", das vergünstigten Eintritt um 25 Euro ermöglicht, statt regulär 33 Euro und damit nochmals günstiger als zum bereits vergünstigten Sommertarif. https://thermewien.at/summer-vibes

Sommer-Lounge mit modernem Outdoor-Setting. © Therme Wien

Exklusiv: Yoga-Retreat für alle Yoga-Freunde

Ein weiteres Sommer-Highlight erwartet alle Erholungssuchenden am 10. Juli 2026: In Kooperation mit Doktor Yoga findet erstmals ein exklusives Yoga Day Retreat in der Therme Wien statt. Das Angebot inkludiert alle Leistungen des Relax! Tagesurlaubes sowie eine 90-minütige Yoga-Einheit im Garten der Inspiration inkl. Leih-Yogamatte, eine 45-minütige Meditations-Einheit im Stein der Ruhe und einen Spezial-Sauna-Aufguss in der gemischten Sauna. https://thermewien.at/yoga-day-retreat