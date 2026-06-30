Fahndung
Räuber-Duo überfiel Wiener mit Messer
Wien. Zu den brutalen Szenen kam es Montagnacht auf der Wilhelmstraße im 12. Wiener Gemeindebezirk. Ein 22-Jähriger war gegen 23.20 Uhr auf dem Heimweg, als er von zwei bislang unbekannten Männern angehalten wurde.
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Opfer wollte flüchten
Das Duo bedrohte den Wiener mit einem Messer und verlangte dessen Wertgegenstände. Das Opfer versuchte davonzulaufen, wurde jedoch von den Räubern zu Boden gerissen und mit Faustschlägen attackiert. Anschließend entrissen die beiden Angreifer dem Opfer die Umhängetasche und flüchteten damit in unbekannte Richtung.
Der verletzte 22-Jährige begab sich daraufhin selbständig in eine Polizeiinspektion und erstattete Anzeige. Von den Verdächtigen fehlt bislang jede Spur. "Eine Versorgung durch einen Rettungsdienst lehnte der Mann ab. Die Ermittlungen wurden vom Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Süd, übernommen", so die Wiener Polizei in einer Aussendung.
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