Bub (1) drohte zu ersticken: gerettet

Die alarmierten Wiener Polizisten leisteten Erste-Hilfe-Maßnahmen und retteten dem Kleinkind das Leben.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Wien. Wiener Polizisten haben Montagvormittag einem einjährigen Buben das Leben gerettet. Er drohte zu ersticken, als die Beamten am Einsatzort in der Donaustadt eintrafen. "Das Kleinkind lag reglos in den Armen seiner Mutter. Sofort übernahmen die Einsatzkräfte den Buben und begannen mit den Erste-Hilfe-Maßnahmen", berichtete Polizeisprecherin Anna Gutt am Dienstag.

Die Beamten der Inspektion Quadenstraße stellten fest, dass sich ein unbekannter Gegenstand im Hals des Kindes befand und offenbar die Atemwege blockierte. Sie brachten den Buben in Bauchlage und wendeten die empfohlenen Erste-Hilfe-Handgriffe zur Befreiung der Atemwege an. Als die Atmung nach wenigen Sekunden wieder einsetzte, erlitt der Bub jedoch einen Fieberkrampf. Er wurde in stabile Seitenlage gebracht und an Einsatzkräfte der Wiener Berufsrettung und einen Notarzt für die weitere medizinische Versorgung übergeben.

Beim Essen verschluckt

Der Bub kam in Begleitung seiner Mutter in ein Spital. "Er befindet sich mittlerweile in einem stabilen Zustand", sagte die Sprecherin. Durch das rasche Eintreffen und das engagierte Einschreiten der Polizisten sei ein drohender Herzstillstand verhindert worden, wurde betont, damit blieb dem Kind auch eine Reanimation erspart.

Was genau der Bub verschluckt hatte, war nicht mehr eruierbar. Nach Angaben der Mutter hatte er Fieber gehabt. Beim Frühstücken dürfte er sich dann am Essen verschluckt haben.