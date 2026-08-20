Carlos Alcaraz feiert sein Comeback nach viermonatiger Pause

Tennis-Star Carlos Alcaraz gibt bei den US Open sein Comeback. Der Spanier kehrt nach über vier Monaten Verletzungspause auf die Grand-Slam-Bühne zurück, um seinen Titel zu verteidigen.

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Tennis-Star Carlos Alcaraz greift nach einer monatelangen Zwangspause wieder voll an. Der 23-jährige Spanier hat seine Rückkehr für die anstehenden US Open in New York angekündigt. Wegen einer hartnäckigen Handgelenksverletzung musste der Weltranglisten-Zweite mehr als vier Monate pausieren. Seinen letzten Bewerb bestritt der siebenfache Grand-Slam-Sieger bereits im April in Barcelona. Nun meldet sich Alcaraz rechtzeitig zum letzten Major-Turnier des Jahres fit.

Carlos Alcaraz verteidigt Titel in New York

Beim Hartplatz-Klassiker in Flushing Meadows tritt der Spanier direkt als Titelverteidiger an. Das Turnier in New York hat für den Ausnahmekönner eine ganz besondere Bedeutung. Vor vier Jahren feierte er dort seinen allerersten Grand-Slam-Triumph und stieg im Anschluss zum jüngsten Branchenprimus der ATP-Geschichte auf. Durch die Zwangspause verpasste Alcaraz zuletzt hochkarätige Events wie die French Open, Wimbledon sowie die Masters-Turniere in Toronto und Cincinnati.

Jannik Sinner und Carlos Alcaraz sagt Cincinnati ab

Eigentlich hatte der Spanier bereits beim Turniervorlauf in Cincinnati auf den Platz zurückkehren wollen, musste seinen Start jedoch kurzfristig absagen. Dort fehlte auch der Weltranglistenerste Jannik Sinner aufgrund von Knieproblemen. Nun richtet sich der volle Fokus auf New York, wo die US Open vom 30. August bis zum 13. September ausgetragen werden.