Heftige Unwetter
Dammbruch! Bewohner mit Polizei-Heli gerettet
Donnerstagabend ist der Tobersbach nach einem heftigen Gewitter in Uttendorf über die Ufer getreten. Eine Staumaer ist gebrochen, Einsatzkräfte versuchen den Ort wieder frei zu bekommen.
Wassermassen schießen durch Uttendorf
Die Folgen des starken Unwetters waren im Pinzgau rasch spürbar. Die Wassermassen schießen durch einen Teil der Ortschaft Uttendorf, nachdem der Tobersbach die Wassermengen nicht mehr fassen konnte.
Der andauernde Regen macht die Aufräumarbeiten schwer, in der Nacht hofft man auf Entspannung der Lage. Eine Schadenseinschätzung kann man erst im Laufe des Freitags treffen.
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Rettungseinsatz mit dem Polizeihubschrauber
Das Gewitter richtete nicht nur im Pinzgau Schäden an. Auch in Gastein im Pongau führte die Wetterlage zu einem Rettungseinsatz. Dort mussten mehrere Personen per Polizeihubschrauber gerettet werden.
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