Dammbruch! Bewohner mit Polizei-Heli gerettet

In Uttendorf im Pinzgau hat ein heftiges Gewitter am Donnerstagabend für schwere Überflutungen gesorgt. Auch in Gastein im Pongau kam es wegen des Unwetters zu einer Rettungsaktion.

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Donnerstagabend ist der Tobersbach nach einem heftigen Gewitter in Uttendorf über die Ufer getreten. Eine Staumaer ist gebrochen, Einsatzkräfte versuchen den Ort wieder frei zu bekommen.

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Wassermassen schießen durch Uttendorf

Die Folgen des starken Unwetters waren im Pinzgau rasch spürbar. Die Wassermassen schießen durch einen Teil der Ortschaft Uttendorf, nachdem der Tobersbach die Wassermengen nicht mehr fassen konnte.

Der andauernde Regen macht die Aufräumarbeiten schwer, in der Nacht hofft man auf Entspannung der Lage. Eine Schadenseinschätzung kann man erst im Laufe des Freitags treffen.

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Rettungseinsatz mit dem Polizeihubschrauber

Das Gewitter richtete nicht nur im Pinzgau Schäden an. Auch in Gastein im Pongau führte die Wetterlage zu einem Rettungseinsatz. Dort mussten mehrere Personen per Polizeihubschrauber gerettet werden.